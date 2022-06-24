Karaburun, Kırkım Şenliği'ne Hazır

Karaburun Belediyesi tarafından düzenlenen Kırkım Şenliği'nin 9'uncusu, 26 Haziran Pazar günü ilçeye bağlı Kavaklıkuyu Mevkii'nde gerçekleşecek. Karaburun Belediyesi şenlik alanına ilçe merkezi ve mahallelere ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak.

Şenlik kapsamında gün boyunca geleneksel keçi kırkımı gerçekleştirilirken, yerel üreticilerin satış stantları damak çatlatan lezzetleri ziyaretçilerle buluşturacak. Gelenekselleşen "En Güzel Keçi/Teke/Oğlak ve En Güzel Kırkım" ile "Karaburun Keçi Sütlü-Keçi Peynirli Yemek ve Tatlılar" yarışmaları bu yılki şenlikte de yerini alacak.

Sunuculuğunu Ersin Show'un yapacağı şenlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Müziği Orkestrası ve Halk Müziği Sanatçısı Ali Çakar konser verecek.

Üretici sohbet ve atölyeleri, söyleşiler, fotoğraf çekim alanları, canlı heykel gösterileri, halk dansları gösterileri, çocuk atölyeleri, davul- klarnet ile Karaburun Yarımadası havalarının yanı sıra "Karaburun Keçisi ile Keçi Yetiştiriciliği" temalı fotoğraf sergisi de gün boyu ziyaretçilere açık olacak.

"AMACIMIZ FARKINDALIK YARATMAK"

Pandemi nedeniyle iki yıl ara verilen şenlik için yoğun bir hazırlık sürecini tamamladıklarını belirten Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, İzmir'den ve çevre ilçelerden gelecek konukları ağırlamaya hazır olduklarını söyledi.

Şenlik ile birlikte, Türkiye'de giderek azalan hayvancılığın yaşadığı sorunlara yönelik bir farkındalık yaratmak istediklerini de kaydeden Erdoğan, "Keçi yetiştiriciliği ilçemizle özdeşleşmiş bir kültürdür. Düzenlediğimiz şenliğin hem bu kültürün yaşatılmasına hem de üreticimize katkı sağlamasına önem verdik. Tüm misafirlerimizi unutamayacakları bir görsel şölen yaşamaya davet ediyoruz" dedi.

ANKA / Yerel