Karabük Ticaret İl Müdürü Gamze Aydın'dan Üniversite Ziyareti

Karabük Ticaret İl Müdürü Gamze Aydın'dan Üniversite Ziyareti
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Yeni atanan Karabük Ticaret İl Müdürü Gamze Aydın, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ı ziyaret ederek, bölgenin ekonomik ve eğitimsel gelişimi üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Karabük Ticaret İl Müdürlüğü görevine yeni atanan Gamze Aydın, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ı makamında ziyaret etti.

Nezaket ziyareti çerçevesinde gerçekleştirilen buluşmada, Karabük'ün ekonomik ve eğitimsel gelişimi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Müdürü Gamze Aydın, Karabük Üniversitesi'nin bilimsel birikiminin bölgeye sağlayabileceği katkılara dikkat çekerken, kurumsal iş birliğini önemsediklerini de ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık ise, Gamze Aydın'a yeni görevinde başarılar dileyerek, üniversitenin bölgesel kalkınma sürecinde aktif rol almaya devam edeceğini belirtti. Rektör Kırışık, kamu kurumlarıyla yürütülen iş birliklerinin önemine vurgu yaparak, bu tür ziyaretlerin karşılıklı anlayış ve ortak hedefler doğrultusunda önemli bir zemin oluşturduğunu kaydetti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasının ardından sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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