TOBB Teknik Bilimler MYO'ya eğitim ve sanayi odaklı ziyaret

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), İl Milli Eğitim ve OSB'den oluşan heyeti, TOBB Teknik Bilimler MYO'da uygulamalı ve sanayiyle entegre eğitimi yerinde inceledi.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve Karabük Organize Sanayi Bölgesi (KARORSAN) Müdürü, Organize Sanayi Bölgesi içerisinde eğitim-öğretime devam eden Karabük Üniversitesi TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nu (MYO) ziyaret etti.

Heyeti, TOBB Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Hasan Gökkaya karşıladı. Ziyaret kapsamında, ülkenin ekonomik kalkınması, üretim gücü, rekabetçiliği ve istihdam yapısını doğrudan etkileyen nitelikli ara eleman yetiştirilmesi konusu ele alındı. Bu çerçevede, Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin ön lisans eğitiminde TOBB Teknik Bilimler MYO'yu tercih etmelerinin önemi vurgulandı.

TOBB Teknik Bilimler MYO'nun güçlü akademik kadrosu ve fiziki imkanlarıyla meslek liseleri ve öğrencilerine eğitim-öğretim sürecinde gerekli destekleri sunabileceği ifade edilirken, bu iş birliği sayesinde sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün doğrudan sanayiye entegre edilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Heyet, 7 bölüm ve 13 programda yaklaşık 2 bin 300 öğrenciye eğitim verilen meslek yüksekokulunda yürütülen faaliyetler hakkında akademik personelden detaylı bilgi aldı. Yapılan incelemelerde, MYO'nun sanayi ile entegre, üretime yönelik ve uygulamalı eğitim anlayışıyla faaliyet gösterdiği, yapılacak yeni iş birlikleriyle bu yapının daha da güçleneceği kaydedildi.

Ziyaret kapsamında otomotiv atölyesinde motor, aktarma organları ve araç sistemlerine yönelik uygulamalı eğitimler; inşaat, ulaştırma ve trafik hizmetleri atölyesinde temel inşaat uygulamaları ile ulaştırma altyapılarına yönelik çalışmalar; kaynak atölyesinde ise gaz altı kaynağı ve diğer kaynak tekniklerine ilişkin eğitimler incelendi.

Makine atölyesinde torna, freze ve CNC tezgahlarıyla imalat süreçlerine yönelik uygulamalı eğitimlerin verildiği, temel imalat işlemleri atölyesinde ölçme, kesme, şekillendirme ve montaj çalışmalarının yürütüldüğü aktarıldı. Oto elektrik elektronik laboratuvarında araçların elektrik ve elektronik sistemlerine yönelik arıza tespiti ve onarım uygulamalarının yapıldığı ifade edildi.

Pano ve tesisat atölyesinde elektrik panosu montajı ve tesisat kurulumları; elektronik laboratuvarında devre kurulumları ve ölçüm-analiz çalışmaları; elektromekanik taşıyıcılar laboratuvarında asansör ve benzeri sistemlere yönelik uygulamalar; elektromekanik kumanda sistemleri laboratuvarında motor kontrol ve otomasyon eğitimleri hakkında bilgi verildi.

İklimlendirme ve soğutma laboratuvarında ısıtma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerine yönelik uygulamalı eğitimler anlatılırken, sanal gerçeklik ve simülasyon laboratuvarında öğrencilerin üretim ve iş süreçlerini güvenli bir ortamda deneyimleme imkanı bulduğu belirtildi. Hidrolik ve pnömatik laboratuvarında ise endüstriyel uygulamalara yönelik eğitimlerin yürütüldüğü aktarıldı.

Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda verilen uygulamalı eğitimin sanayi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, öğrencilerin mesleki bilgilerini uygulama ile pekiştirme imkanı bulduğunu ifade etti. Çapraz, sanayinin nitelikli eleman ihtiyacına dikkat çekerek, uygulamalı ve sanayiyle entegre eğitim modellerinin üretim gücü ve istihdama önemli katkılar sağladığını söyledi. - KARABÜK