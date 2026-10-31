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Karabük'te hafızlığını tamamlayan 150 öğrenci icazet belgesini törenle aldı

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Karabük'te hafızlığını tamamlayan 150 öğrenci icazet belgesini törenle aldı Haber Videosunu İzle
Karabük'te hafızlığını tamamlayan 150 öğrenci icazet belgesini törenle aldı
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Karabük İl Müftülüğü tarafından Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen merasimde hafızlık eğitimini tamamlayan 150 öğrenci icazet belgesini aldı. Törende 64'ü erkek, 86'sı kız öğrenci için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve bayrak motifli cübbeler dikkati çekti.

Karabük'te hafızlık eğitimlerini tamamlayan 150 öğrenci için Hafızlık İcazet Merasimi düzenlendi.

Karabük İl Müftülüğü tarafından Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Karabük Valisi Oktay Çağatay, Karabük Milletvekili Cem Şahin, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, kurum müdürleri, vatandalar ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda hafızlık eğitimini tamamlayan 64'ü erkek, 86'sı kız olmak üzere 150 öğrenci salondaki yerini aldı.

Programda konuşan Karabük Valisi Oktay Çağatay, "Hafızlarımızın yetişmesi geleceğimiz için atılan en önemli tohumdur. Hafızlık sadece Kuran-ı Kerimi ezberlemek değil, onun yüce ahlakını hayatımıza taşımak ve rehberliğini davranışlarımızla göstermektir" dedi.

Hafızların Kur'an muhafızı olduğunu belirten Karabük Milletvekili Cem Şahin ise "Kur'anı Kerimi zihinlerinizde muhafaza ediyorsunuz. Hafızalarını, belleğinizi, ruhunuzu Kur'anı Kerim ile taçlandırdınız" ifadelerine yer verdi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, "Kur'an'la buluşalım, Kur'an'ı okuyalım, Kur'an'ı anlamaya çalışalım. Kur'an'a göre bir hayat yaşamaya çalışalım. Kur'an'ın gösterdiği istikamette Kur'an ahlakıyla ahlaklanalım" diye konuştu.

"Maalesef bugün Müslüman toplumlar olarak ahlaki dindarlığı kaybetmiş durumdayız" diyen Şahin, "Şekilde Müslümanlığa önem verdiğimiz kadar maalesef ahlaki kuralları uygulama noktasında çok zayıf durumdayız. Halbuki 'Peygamber Efendimizin ahlakı nasıldır?' diye Hazreti Aişe validemize sorduklarında onun verdiği enteresan bir cevap vardı. 'Siz Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dan ibarettir' buyurmuştu. Dolayısıyla Kur'an ahlakı ile ahlaklanmak durumundayız" şeklinde konuşarak ahlakın önemine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından Ayasofya-i Kebir Camii Baş İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu, Başmüezzin Kayyımı Şükrü Asıleren ve Müezzin Kayyımı Selman Kızman tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Duanın ardından hafızlıklarını tamamlayan öğrencilerin icazet belgelerini aldığı merasim, yapılan ikramın ardından sona erdi.

Öte yandan merasimde kız hafızların giydiği cübbelerde yer alan Türk bayrağı ve Filistin bayrağı motifleri dikkati çekti. Kalp figürü içerisinde işlenen bayraklarla Filistin halkına destek ve dayanışma mesajı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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