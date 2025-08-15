Karabük'te 1.619 Uzman Erbaş Mezuniyet Coşkusu Yaşadı

Karabük'te 1.619 Uzman Erbaş Mezuniyet Coşkusu Yaşadı
Safranbolu'da düzenlenen mezuniyet töreninde, 1.619 uzman erbaş, Jandarma teşkilatı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına katıldı. Törende başarılı askerlere plaket verilirken, mezunlar aileleriyle duygusal anlar yaşadı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde temel eğitimlerini tamamlayan bin 619 uzman erbaş eğitimlerinin ardından dualar eşliğinde mezun olarak Jandarma teşkilatı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına katıldı.

Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığında 37. dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando temel kursu kapanış töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, eğitimde başarılı olan askerlere plaketleri verildi.

Törende konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz ile Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi mezun olan öğrencileri tebrik ederek görev yerlerinin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından komandoların gösterileri katılımcılar tarafından büyük beğeni toplarken törende mezun olan uzman erbaşlar yapılan dualarla mezuniyet coşkusu yaşadı.

Tören sonunda mezun olan askerler aileleriyle buluşarak duygusal anlar yaşadı. - KARABÜK

