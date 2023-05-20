Karabağlar'da 19 Mayıs Coşkusu

Karabağlar Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı, geleneksel olarak düzenlediği 'Bağımsızlık Koşusu' ve Yüksek Sadakat konseriyle kutladı.

Karabağlar Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı, geleneksel olarak düzenlediği 'Bağımsızlık Koşusu' ve Yüksek Sadakat konseriyle kutladı.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ilk olarak Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen programa, Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Garnizon Komutanı Personel Albay Levent Karamalak, öğrenciler, öğretmenler ve velilerle birlikte katıldı. Program kapsamında Başkan Selvitopu, resim, müzik ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere teşekkür belgelerini ve hediyelerini verdi.

BAĞIMSIZLIK KOŞUSU'NDA TER DÖKTÜLER

Daha sonra Karabağlar Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği 'Bağımsızlık Koşusu' büyük bir coşku ve katılımla gerçekleştirildi. Üçkuyular Fahrettin Altay Metro çıkışında Başkan Selvitopu'nun işaretiyle başlayan koşu, Bahçelievler Uğur Mumcu Parkı'nda sona erdi. 4.5 kilometrelik koşuya katılan ve Türkiye Motosiklet Kulübü üyelerinin eşlik ettiği atletler, dereceye girmek için ter döktü.

Başkan Selvitopu başlama işareti verdikten sonra Uğur Mumcu Parkı'na geçerek, Karabağlar Belediyesi Spor Okulları'nda eğitim gören sporcuların gösterilerini izledi. Daha sonra Bağımsızlık Koşusu'nun ödül töreni parktaki amfi tiyatroda yapıldı. Törene Başkan Selvitopu ve eşi Fügen Selvitopu'nun yanı sıra, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda genç, aileleriyle birlikte katıldı.

"CUMHURİYETE SAHİP ÇIKIN"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından gençlere seslenen Başkan Selvitopu, "Cumhuriyete sahip çıkın" çağrısı yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün bu bayramı gençlere armağan etmesinin derin bir anlamı olduğuna dikkat çeken Başkan Selvitopu, şöyle konuştu:

"Çünkü gençlik gelecektir. Bu ülkeyi geleceğe taşıyacak ve diğer ülkelerle rekabet edebilir hale getirecek sizlersiniz. Mustafa Kemal biliyordu ki Cumhuriyet tehlikeye girdiği anda siz ayağa kalkarsınız, aynı 1919'da olduğu gibi. Bu Cumhuriyeti koruyacak ve dünya durdukça ileriye taşıyacak sizlersiniz. Bunu, bu ülke için hayatını veren yüz binlerce şehidimize borçluyuz. Bu duygularla bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Nice 19 Mayıslarda, aynı coşku ve inançla buluşmayı diliyorum."

Başkan Selvitopu'nun ardından Karabağlar Belediyesi Spor Okulları Halk Oyunları Ekibi, zeybek gösterisi gerçekleştirdi. Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM) öğrencileri de Atatürk portresi oluşturdu. Daha sonra dereceye girenlere ödülleri Başkan Selvitopu, meclis üyeleri ve başkan yardımcıları tarafından verildi.

YÜKSEK SADAKAT COŞTURDU

Akşam da Uğur Mumcu Parkı'nda gerçekleştirilen Yüksek Sadakat Konseri'ne katılan binlerce genç, 19 Mayıs coşkusunu yaşadı. Eşi Fügen Selvitopu'yla birlikte sahneye çıkarak gençleri selamlayan Başkan Selvitopu, " Mustafa Kemal Atatürk'ün sizlere emanet ettiği bu güzel ülkeye sahip çıkacağınıza adım gibi eminim. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" diye seslendi. Başkan Selvitopu daha sonra grup üyelerine, 'Doğa Dostu Sertifika' sundu.

Konseri, binlerce gencin yanı sıra İYİ Parti İlçe Başkanı Aysel Ersöz, meclis üyeleri, muhtarlar da sonuna kadar izledi.

Konser, İzmir Marşı'nın hep birlikte seslendirilmesiyle sona erdi.