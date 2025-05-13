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Karaali MTAL Öğrencileri Beypazarı'nda Tarım ve Hayvancılık Tesislerini Ziyaret Etti

Karaali MTAL Öğrencileri Beypazarı'nda Tarım ve Hayvancılık Tesislerini Ziyaret Etti
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Gölbaşı Karaali MTAL Tarım ve Hayvancılık Bölümü öğrencileri, Beypazarı'nda tarım ve hayvancılık tesislerine yönelik teknik gezi düzenledi. Ziyaret sırasında öğrencilere uygulamalı bilgiler verildi.

Gölbaşı Karaali MTAL Tarım ve Hayvancılık Bölümü öğrencileri, Beypazarı'nı ziyaret etti.

Karaali MTAL Tarım ve Hayvancılık Bölümü öğrencileri, Beypazarı Ticaret Odası Koordinasyonunda Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri Atilla Süslü ve Genel Sekreteri Eyüp Şenol Ömeroğlu ile birlikte Beypazarı'nda Tarım ve hayvancılık tesislerine yönelik teknik geziyle öğrencilere uygulamalı bilgiler verildi.

Beypazarı Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik, "Bugün öğrencilere tarım ve hayvancılık tesisleri ile birlikte İlçe'nin ekonomik potansiyelini ve kültürel zenginliklerini yerinde gözlemleme imkanı buldular" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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