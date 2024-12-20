Kapıköy'de Yurt Dışı Çıkış Harçlarına Gelen Zam Tepkilere Neden Oldu

Haber: İshak Kara

(VAN)- Van Saray ilçesine bağlı Kapıköy Sınır Kapısı'ndan günübirlik geçiş yaparak çalışan vatandaşlar, yurt dışı çıkış harcına gelen zamlara tepki gösterdi. Kapıköy'de günübirlik olarak çalışan 3 çocuk babası Şahyettin Nak, "Harç pulları yeni yılda 500 TL'den 720 milyona çıkıyor. Harç puluna 500 TL ödeyemezken 720 nasıl ödeyelim. Van'a gidiş gelişimizle birlikte bin TL oluyor" dedi.

Yurt dışı çıkış harçlarına gelen zamla birlikte yeni harç pulunun 1 Ocak'tan itibaren 720 TL olmasına, bölgede çalışanlar tepki gösterdi.

13 yıldır Kapıköy'de günübirlik olarak çalışan evli 3 çocuk babası Şahyettin Nak, "Kapıköy bizim ekmek kapımız, günü birlik gelip burada çalışıyorum. Harç pulları yeni yılda 500 TL'den 720 milyona çıkıyor. Harç puluna 500 TL ödeyemezken 720 nasıl ödeyelim. Van'a gidiş gelişimizle birlikte bin TL oluyor. Harç zammıyla birlikte çalışamaz duruma gelip göç etmekten başka çaremiz kalmayacak. Sadece zenginler bu kapıda çalışabilecek biz fakirler ve yoksullar ise göç etmek zorunda kalacağız" diye konuştu.

"Bakanlığın zammı geri çekip bize yardımcı olmasını bekliyoruz"

Başka bir çalışan ise "Ev geçimimi idame etmek için her gün 500 TL harç ödeyip İran'a gidip geliyorum. Getirdiğim ürünler bir kilo çay, bir kilo pirinç, bir kilo bal, bir iki kilo şeker ile geçimimizi idame etmeye çalışıyoruz. Gümrük pullarının 500 TL'den 720'TL'ye çıkması bizi çok etkileyecektir. Zam bir nevi bizim kapıya gelmememiz evimize ekmek götürmemiz anlamına geliyor. Bakanlığın harç zammını geri çekmesi buna bir el atmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.