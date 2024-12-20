Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar
2 genç kızı katleden Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle
ABD'den 12 yıl sonra bir ilk: Şam'a heyet gönderdiler
ABD'den 12 yıl sonra bir ilk! Esad devrilince harekete geçtiler
Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
Davutoğlu'ndan tarihi U dönüşü

Kapıköy'de Yurt Dışı Çıkış Harçlarına Gelen Zam Tepkilere Neden Oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan günübirlik geçiş yapan vatandaşlar, yurt dışı çıkış harcındaki artışa sert tepki gösterdi. Harçların 500 TL'den 720 TL'ye yükselmesi, çalışanların geçimlerini zorlaştıracağını belirtiyor.

Haber: İshak Kara

(VAN)- Van Saray ilçesine bağlı Kapıköy Sınır Kapısı'ndan günübirlik geçiş yaparak çalışan vatandaşlar, yurt dışı çıkış harcına gelen zamlara tepki gösterdi. Kapıköy'de günübirlik olarak çalışan 3 çocuk babası Şahyettin Nak, "Harç pulları yeni yılda 500 TL'den 720 milyona çıkıyor. Harç puluna 500 TL ödeyemezken 720 nasıl ödeyelim. Van'a gidiş gelişimizle birlikte bin TL oluyor" dedi.

Yurt dışı çıkış harçlarına gelen zamla birlikte yeni harç pulunun 1 Ocak'tan itibaren 720 TL olmasına, bölgede çalışanlar tepki gösterdi.

13 yıldır Kapıköy'de günübirlik olarak çalışan evli 3 çocuk babası Şahyettin Nak, "Kapıköy bizim ekmek kapımız, günü birlik gelip burada çalışıyorum. Harç pulları yeni yılda 500 TL'den 720 milyona çıkıyor. Harç puluna 500 TL ödeyemezken 720 nasıl ödeyelim. Van'a gidiş gelişimizle birlikte bin TL oluyor. Harç zammıyla birlikte çalışamaz duruma gelip göç etmekten başka çaremiz kalmayacak. Sadece zenginler bu kapıda çalışabilecek biz fakirler ve yoksullar ise göç etmek zorunda kalacağız" diye konuştu.

"Bakanlığın zammı geri çekip bize yardımcı olmasını bekliyoruz"

Başka bir çalışan ise "Ev geçimimi idame etmek için her gün 500 TL harç ödeyip İran'a gidip geliyorum. Getirdiğim ürünler bir kilo çay, bir kilo pirinç, bir kilo bal, bir iki kilo şeker ile geçimimizi idame etmeye çalışıyoruz. Gümrük pullarının 500 TL'den 720'TL'ye çıkması bizi çok etkileyecektir. Zam bir nevi bizim kapıya gelmememiz evimize ekmek götürmemiz anlamına geliyor. Bakanlığın harç zammını geri çekmesi buna bir el atmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kapıköy'de Yurt Dışı Çıkış Harçlarına Gelen Zam Tepkilere Neden Oldu
Kaynak: ANKA / Yerel
img

Davutoğlu'ndan tarihi U dönüşü
img

Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
img

Aylar sonra kaleye geçtiği maçta kabusu yaşadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prof. Dr. Cemal Zehir: Asgari ücret refah payı artışlarıyla en fazla 25 bin liraya çıkabilir
Asgari ücretle ilgili net tahmin: En fazla bu kadar olur
Beykoz'da polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti
Polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti
Suriye sokaklarında ilginç manzara
Suriye sokaklarında ilginç manzara
Bakan Ersoy'un eşi 'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişine tepki gösterdi
Türkiye'nin konuştuğu mesaj Bakanın eşini de küplere bindirdi
2 asker uyuşturucu verdikleri genç kıza kışlada tecavüz etti
2 asker uyuşturucu verdikleri genç kıza kışlada tecavüz etti
Giresun'da bulunan açık cezaevi arsasıyla birlikte satışa çıkarıldı
Sahibinden satılık cezaevi! İstenilen ücret ilanın da önüne geçti

Son Dakika Haberleri

Müge Anlı'da Nezaket Uyur öldürüldü mü? Nezaket Uyur bulundu mu, olayı nedir? Mikautadze Galatasaray'a mı geliyor? Asgari ücret Pazartesi günü (23 Aralık) açıklanır mı? Asgari ücret 2025 ne kadar olacak, son rakam ne? Turgut Toydemir kimdir, kaç yaşında? Mimar Turgut Toydemir nereli? Doğal gaz indirimi olacak mı? (GAZPROM) SÜPER LOTO SONUCU SORGULAMA! Süper Loto nasıl sorgulanır? 19 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI | Asgari ücret dördüncü toplantısı saat kaçta, tarihi ne zaman? Turgut Toydemir vuruldu mu? Mimar Turgut Toydemir'i kim vurdu, sağlık durumu ne? MEMUR ZAM HABERLERİ! Ocak memur maaşı ne kadar olacak? 2025 memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? CANLI ALTIN KURU 20 ARALIK | Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Serdal Adalı kimdir? Serdal Adalı kaç yaşında, nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.