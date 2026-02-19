Haberler

Kanada, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları hafifletti

Kanada Dışişleri Bakanlığı, Esad rejimiyle bağlantılı ticari ve finansal yaptırımların hafifletildiğini duyurarak, Suriye'nin ekonomik toparlanmasına destek vereceğini açıkladı. Bazı yasakların kaldırılması ve 24 kuruluşun yaptırım listesinden çıkarılması ile ticaret ve yatırımlar üzerinde kısıtlamalar azaltıldı.

Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin ekonomik toparlanmasını desteklemek amacıyla Esad rejimiyle bağlantılı geniş kapsamlı ticari ve finansal yaptırımların hafifletildiği bildirildi.

Kanada'dan, Beşar Esad rejiminin yıkılmasından sonra toparlanma sürecine giren Suriye'ye destek hamlesi geldi. Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mayıs 2011'den beri yürürlükte olan ve eski Esad rejimiyle bağlantılı bazı ekonomik yasakların kaldırıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Bu değişiklikler; mal ithalat ve ihracatı, yatırım faaliyetleri, telekomünikasyon takip sistemleri ve petrolle ilgili işlemler de dahil olmak üzere finansal hizmetlere ilişkin kısıtlamaların hafifletilmesini içeriyor" ifadelerine yer verildi. Düzenlemenin Suriye'nin ekonomik toparlanmasını desteklemeyi amaçladığı belirtilen açıklamada, "Değişiklik kapsamında ayrıca Suriye'nin toparlanması için kritik öneme sahip kilit sektörlerdeki devlet bağlantılı kuruluşlarla yapılacak işlemleri mümkün kılmak adına 24 kuruluş ve 1 kişi yaptırım listesinden çıkarılmıştır" denildi.

Esad rejimini hedef alan yaptırımlar sürecek

Kanada'nın, Suriye'de ağır ve sistematik insan hakları ihlallerine karışan bireylerin ve kuruluşların yanı sıra Suriye'nin barışını, güvenliğini ve istikrarını baltalayanlara yaptırım uygulanmasını kolaylaştıracak iki yeni listeleme kriteri getirdiği aktarılan açıklamada, "Bu doğrultuda 6 kişiye yeni yaptırımlar uygulanmıştır. Yeni yaptırım uygulanan kişilerden 4'ü, Mart 2025'te Suriye'de yaşanan mezhep çatışmalarına karışmaları nedeniyle, kalan 2'si Esad rejiminin kimyasal ve balistik füze programlarının finansmanından sorumlu olmaları nedeniyle listeye alınmıştır. Ayrıca, 2011 ile 2017 yılları arasında listede yer alan ve eski Esad rejimiyle yakından ilişkili olan kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımlar da yürürlükte kalacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kanada'dan Suriye geçiş hükümetine destek

Kanada'nın Suriye geçiş hükümetinin kapsayıcı bir siyasi geçiş sağlamaya yönelik devam eden çabalarını desteklediği vurgulanarak, "Kanada, Suriye'de insan hakları ihlallerinden, sivillerin baskı altına alınmasından ve barış, güvenlik ve istikrarı baltalayan eylemlerden sorumlu olanlara karşı gerekli tedbirleri almaya devam edecektir" denildi. - OTTAWA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
