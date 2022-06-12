Kalben, Expo 21'de Konser Verdi - Haberler

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Kalben, Expo 21'de Konser Verdi

ANKA - Yerel
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Açıldığı günden itibaren Türkiye’nin birçok ünlü ismini Hataylılarla buluşturan EXPO 2021 Hatay alanları, bu hafta sonu Türk pop müziğinin sevilen ismi Kalben’i konuk etti. İskenderun doğumlu olan ünlü şarkıcı Kalben, Arsuz EXPO Meydan sahnesinde hemşerilerine keyifli bir gece yaşattı.

Açıldığı günden itibaren Türkiye'nin birçok ünlü ismini Hataylılarla buluşturan EXPO 2021 Hatay alanları, bu hafta sonu Türk pop müziğinin sevilen ismi Kalben'i konuk etti. İskenderun doğumlu olan ünlü şarkıcı Kalben, Arsuz EXPO Meydan sahnesinde hemşerilerine keyifli bir gece yaşattı.

Seslendirdiği güzel şarkıları ve sahne performansıyla alanı dolduran binlerce hayranını coşturan şarkıcı, "Bugün doğduğum kentteyim. İskenderun, Arsuz, Hatay bizim. EXPO 2021'e katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Lütfü Savaş ve ekibine en içten dileklerimi gönderiyorum" dedi.

Kalben, sevilen şarkılarını alanı dolduran binlerce hayranıyla birlikte seslendirdi. Kalben'in söylediği şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden Hataylılar, müzik ve eğence dolu bir gece yaşadı.

ANKA / Yerel

İskenderun Kalben Hatay Yerel Haberler

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