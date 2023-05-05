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Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem

Yerel Haberler

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 17.52'de Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen depremin hafif şekilde hissedildiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş AFAD Yerel Haberler

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