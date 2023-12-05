Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi Yenikent'te Oyun Alanı İnşa Etti

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yenikent'te yeşil alan çalışmaları kapsamında çocuklar için oyun alanı inşa etti. Yenikent toplu konut alanında yapılan çalışmalarla birlikte çevre düzenlemesi de yapıldı.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yenikent'te başlattığı yeşil alan çalışmaları çerçevesinde çocuklar için oyun alanı inşaa etti.

Yenikent toplu konut alanında çalışmalarını sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeşil alan ve çocuk oyun alanı projesini tamamladı. İçerisindeki sosyal donatılarla uydu kent formatında inşa edilen Yenikent konutlarında çalışmaların devam ettiğini bildiren ekipler, çevre düzenleme çalışmalarını büyük bir özveriyle devam ettiğini ifade etti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, "Dulkadiroğlu ilçemizin önemli toplu konut alanlarından olan Yenikent bölgesinde ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Çevre düzenlemesi, yeşil alan ve çocuk oyun alanı ile ilgili çalışma yapan ekiplerimiz, çocuk oyun alanını tamamlayarak hizmete sundu. Mahallemize ve evlatlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - KAHRAMANMARAŞ