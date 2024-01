Eskişehir'de Bebeklerine Şehit Ömer Halisdemir'in İsmini Veren Çift

Eskişehir'de Demir çifti, yeni doğan bebeklerine 15 Temmuz'da darbe girişimi sırasında hainlerin 30 kurşunuyla şehit olan Ömer Halisdemir'in adını verdi.

Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesinde yaşayan Nuri Demir ve Ece Demir çifti yeni doğan bebeklerine 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminde bulanan işgalcilere karşı duran kahraman şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in ismini verdi. Bir yıldır evli olan Demir çifti, şehit asker Halisdemir'in adını çocuklarına verdikleri için gururlu olduklarını ve bu isimden dolayı şeref duyduklarını belirti. Demir çiftlerinden Nuri Demir, tır şoförlüğü yapmasından dolayı sürekli şehir dışına çıktığını ve şehidin memleketi Niğde'ye her gittiğinde sürekli şehidin mezarını ziyaret ve dua ettiğini ifade etti. Anne Ece Demir ise adı gibi kaderinin de benzemesini istediğini belirtirken, bebekleri Ömer Halis Demir'in de ileriki yaşlarda asker olmasını temenni ettiğini söyledi. Demir ailesi ayrıca Şehit Ömer Halisdemir'in ailesine ulaşabildikleri takdirde bebek Ömer Halis ile birlikte ziyaret edip ellerini öpmek istediklerini dile getirdi.

"Ömer Halis ismi gurur taşıyan bir isimdir"

Aile babası Nuri Demir, Ömer Halis adını daha evlenmeden önce geleceklerini planlarken düşündüklerinden bahsetti. Şehidin isminin gurur taşıyan bir isim olduğuna vurgu yapan baba Demir, "Yaklaşık bir yıldır evliyiz. Ömer Halis ismini sevgiliyken de düşünüyorduk. Yani evlendiğimiz zaman ilk çocuğumuz erkek doğarsa bu şeref duyacağımız ismi koymak istedik. Ömer Halis ismini koyduk, soyadımız de Demir olduğundan dolayı Ömer Halis Demir oluyor. 15 Temmuz'daki hain darbeden sonra ismini Ömer Halis koymak istedim. Çünkü bu ismi gurur taşıyan bir isimdir. Ailem şeref duydu, hepimiz duygulandık. Özellikle bu şeref duyduğumuz yiğidimiz, askerimiz, kardeşimiz Ömer Halisdemir'e mekanı cennet olsun diyoruz. Ailesine de başsağlığı diliyorum. Ömer Halisdemir mezarına bayağı çok gittim eskiden. Ailesiyle bir türlü tanışma fırsatımız olmadı ama ilerleyen zamanlarda Allah nasip kısmet ederse ailesine gitmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz'dan beri Ömer Halis ismi aklımdaydı"

Anne Ece Demir ise bebeklerine şehit asker Ömer Halisdemir'in isminin koyma hikayesini şöyle anlattı;

"Eşimle ilk tanıştığımızdan beri zaten isminin Ömer Haliç Demir olmasını istiyorduk. Sürekli bunu konuşuyorduk kendi aramızda. Kaderinin de ona benzemesini isterim asker olması anlamında. Büyüdüğü zaman asker olması için onu teşvik edeceğim. 15 Temmuz darbesi olduğunda ben küçüktüm ama yine de hatırlıyorum, çok etkilenmiştik o zaman. Sürekli ağladığımı hatırlıyorum. O zamandan beri aklıma düşmüştü Ömer Halis ismi olarak. Ömer Halis Demir olarak koyacaktık, şansımıza soyadı tuttu ve soyadı 'Demir' oldu. Ömer Halis ismini koyduk. Eşimin işi gereği o sık sık şehidin mezarına uğruyor ziyaret ediyor, dualarını eksik etmiyor. Ben fazla gidemiyorum oralara. O yüzden daha hiç uğrama fırsatım olmadı. Ailesiyle tanışmayı çok istiyoruz. İnşallah nasip olur, elini öptürmeyi isteriz. Askerimizin 35 kurşunla vurulması, o hain insanların hani onu o hale getirmesi çok duygusal bir olay. Konuşurken bile ağlamamak için zor duruyorum. Mekanı cennet olsun. Sürekli hamileyken de rüyalarımda falan görüyordum. Ömer Halis Demir ismini taşımasından gurur duyuyorum. Umarım o da büyüdüğünde Ömer Halisdemir gibi asker olur. Onun yolunda ilerler, vatanına, milletine saygılı, sevgili bir evlat olur. Onu çok seviyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR