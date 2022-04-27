Kadir Gecesi'nin önemi lise öğrencilerine de anlatıldı - Haberler

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Kadir Gecesi'nin önemi lise öğrencilerine de anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kadir Gecesi'nin önemi lise öğrencilerine de anlatıldı

On bir ayın sultanı Ramazan ayının içine bulunan ve bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi Posof'ta lise öğrencilerine de anlatıldı.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının içine bulunan ve bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi Posof'ta lise öğrencilerine de anlatıldı.

Posof İlkokulu salonunda ki programda ilçe müftülüğü uzman vaizi Turan Çiftçi tarafından anlatıldı. Öğretmen ve öğrencilerin katıldığı programda Kadir gecesinin önemiyle beraber Kur'an muhtevası da anlatılarak bilgilendirildi.

Program sonunda dualar edildi. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kadir Gecesi, Çiftçi, Posof, Yerel, Haberler

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