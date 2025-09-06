Haberler

Kadifekale'de Mardinli Kadınlar Tandır Ekmekleriyle Hem Kültürel Mirası Yaşatıyor Hem Ekonomik Katkı Sağlıyor
İzmir'in Kadifekale semtinde Mardinli kadınlar, odun ateşinde geleneksel yöntemlerle pişirdikleri tandır ekmekleriyle hem aile bütçelerine destek oluyor hem de bölgenin kültürel mirasını yaşatıyor. Ekmekler, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

İzmir'in tarihi semtlerinden Kadifekale'de, Mardinli kadınlar tarafından yapılan tandır ekmeği hem kültürel mirası yaşatıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kadifekale surlarının içinde kurdukları tandırda geleneksel yöntemlerle ekmek pişiren kadınlar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kadifekale surları içerisinde odun ateşiyle kurulan tandırda, Mardin'e özgü ekmekler pişiren kadınlar, sabahın erken saatlerinde hazırlıklara başlayarak gün boyu üretim yapıyor. Tandır başında zorlu şartlarda çalışan kadınlar, hem geleneklerini yaşatıyor hem de evlerinin geçimini sağlıyor.

Olumsuz imajı tandırla yıkıyorlar

Kadifekale'nin yıllardır olumsuz haberlerle anılmasından rahatsızlık duyduklarını belirten kadınlar, semtin tarihi dokusunun ve misafirperver yapısının öne çıkarılmasını istiyor. Yıllardır bölgede yaşayan ve çoğunluğunu Mardinli yurttaşların oluşturduğu semtte, mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla kurdukları tandırlarla ekmek üretimini sürdürüyor.

Fiyatı 20 lira

Tandırda pişen ve sıcak olarak satışa sunulan ekmeklerin tanesi 20 liradan alıcı buluyor. Vatandaşları hem lezzetli tandır ekmeğini tatmaya hem de Kadifekale'nin tarihi atmosferini görmeye davet eden kadınlar, tüm İzmirliler'i surlara beklediklerini söylüyor.

"Biz kötü insanlar değiliz, misafirperveriz"

İzmir Kadifekale'de tandırda ekmek yapan 55 yaşındaki Felek Bilmez, geçimini bu işten sağladığını belirtti. Bilmez, "Ekmeklerimizi sadece tuz ve maya ile yapıyoruz. Herkes çok seviyor, İzmir'in her yerinden gelip alıyorlar. 20 liraya satıyoruz, hem sağlıklı hem ucuz. Ama buraya gelmeye korkuyorlar; adı kötüye çıkmış. Oysa biz kötü insanlar değiliz, misafirperveriz, kardeşiz. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
