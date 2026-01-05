Haberler

Japonya'daki balık mezatında dev orkinos 3,2 milyon dolara satıldı

Güncelleme:
Tokyo'daki Toyosu Balık Hali'nde düzenlenen geleneksel yeni yıl mezatında, 243 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos 510,3 milyon yen (yaklaşık 3,2 milyon dolar) rekor fiyata satıldı. Balığı alan Kiyomura Corp., restoranlarında normal fiyatla sunacak.

Japonya'daki Toyosu Balık Hali'nde düzenlenen geleneksel yeni yıl mezatında 243 kilogramlık bir mavi yüzgeçli orkinos 510,3 milyon yenlik (yaklaşık 3,2 milyon dolar) rekor fiyata satıldı. Balığı satın alan firma, kilogram başına 2,1 milyon yen (yaklaşık 13 bin dolar) ödedi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Toyosu Balık Hali, her yeni yılda gerçekleştirilen geleneksel balık mezatına ev sahipliği yaptı. Farklı bölgelerden tutulan birbirinden değerli balıkların görücüye çıktığı mezatta, Aomori eyaletinin Oma kasabası açıklarında yakalanan 243 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos 510,3 milyon yenlik (yaklaşık 3,2 milyon dolar) rekor fiyata satıldı. En yüksek teklifi vererek dev mavi yüzgeçli orkinosun sahibi olan "Kiyomura Corp." adlı firma kilogram başına 2,1 milyon yen (yaklaşık 13 bin dolar) ödedi.

Özel fiyatlandırma olmadan restoranda servis edilecek

"Kiyomura Corp." balığın rekor maliyetine rağmen kendi bünyelerinde bulunan "Sushizanmai" restoran zincirinin şubelerinde normal menü fiyatından müşterilere sunulacağını duyurdu. Firmanın başkanı Kiyoshi Kimura, yeni yılın ilk orkinos balığının kendilerine şans getirmesini umduğunu belirterek, "Umuyoruz ki mümkün olduğunca çok insan bu balığın tadını çıkarabilir" ifadelerini kullandı

2019 rekoru tazelendi

Tokyo'daki geleneksel yeni yıl mezatında önceki rekor 2019 yılında kırılmış, 278 kiloluk mavi yüzgeçli bir orkinos 333,6 milyon yene (yaklaşık 2,1 milyon dolar) alıcı bulmuştu. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
