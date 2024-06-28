Elektriğin ardından şimdi de bu! İzmir'de suya rekor zam

İzmir'de İZSU Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısında alınan kararla, 0.5 metreküp ve üzerinde su ve atık su bedellerinde yüzde 45 oranında zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi. Karar, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

İZSU Genel Kurulu, Grup Başkan Vekili Altan İnanç'ın başkanlığında bugün olağanüstü toplandı.

İZMİR'DE SUYA YÜZDE 45 ZAM GELDİ

Düzenlenen toplantıda, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 0.5 metreküp ve üzerinde su ve atık su bedellerinde yüzde 45 oranında zam yapılması oybirliği ile kabul edildi. Diğer taraftan Nisan ayında ise 0.4 metreküplük su ve atık su bedellerinde yüzde 25 indirim yapılması önergesi Meclis'ten oybirliği ile geçmişti.

ELEKTRİĞE YÜZDE 38 ZAM

Gün içinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ise, elektriğe yüzde 38 zam geldiğini duyurdu. Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 TL oldu. Zam, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.