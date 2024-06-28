Üye Girişi
Haberler

Elektriğin ardından şimdi de bu! İzmir'de suya rekor zam

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gün içinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Türkiye geneli için elektriğe yüzde 38 oranında zam yapılması sonrası bu kez de İzmirlileri üzecek bir haber geldi. İZSU Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısında alınan kararla İzmir'de suya yüzde 45 zam geldi. Zam kararı ise 1 Temmuz'dan sonra geçerli olacak.

İzmir'de İZSU Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısında alınan kararla, 0.5 metreküp ve üzerinde su ve atık su bedellerinde yüzde 45 oranında zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi. Karar, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

İZSU Genel Kurulu, Grup Başkan Vekili Altan İnanç'ın başkanlığında bugün olağanüstü toplandı.

İZSU Genel Kurulu Su ve Atık Su Bedellerine Yüzde 45 Zam Kararı Aldı

İZMİR'DE SUYA YÜZDE 45 ZAM GELDİ

Düzenlenen toplantıda, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 0.5 metreküp ve üzerinde su ve atık su bedellerinde yüzde 45 oranında zam yapılması oybirliği ile kabul edildi. Diğer taraftan Nisan ayında ise 0.4 metreküplük su ve atık su bedellerinde yüzde 25 indirim yapılması önergesi Meclis'ten oybirliği ile geçmişti.

İZSU Genel Kurulu Su ve Atık Su Bedellerine Yüzde 45 Zam Kararı Aldı

ELEKTRİĞE YÜZDE 38 ZAM

Gün içinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ise, elektriğe yüzde 38 zam geldiğini duyurdu. Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 TL oldu. Zam, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Türkiye İzmir Zam Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Karısına tecavüz etmeye çalışan arkadaşını öldürdü! Cinayet sonrası kahkahalar attı

Karısına tecavüz etmeye çalışan arkadaşını öldürdü! Cinayet sonrası kahkahalar attı

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

 Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Bakmadan Geçme

EURO 2024 son 16 maçları ne zaman? EURO 2024 maçları bitti mi, son16 maç takvimi nedir? FATF nedir? FATF açılımı nedir görevleri ne? Gri listeden çıkınca ne oluyor, önemi, anlamı ne? Türkiye ne zaman gri listeye girmişti? Lazar Samardzic kimdir? Lazar Samardzic kaç yaşında, mevkisi ne? 28-29 Haziran Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Müstakbel Damat filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Müstakbel Damat filmi ne zaman, nerede çekildi? 28-29 Haziran hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Ölüm Gecesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Fear The Fight Ölüm Gecesi filmi ne zaman, nerede çekildi? Aranan Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Wanted Man Aranan Adam filmi ne zaman, nerede çekildi? Düğün Dernek filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Düğün Dernek filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 28-29 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! İstila: Zamanın Sonu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İstila: Zamanın Sonu filmi ne zaman, nerede çekildi? Joker filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Joker filmi ne zaman, nerede çekildi? Bebek Firarda filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bebek Firarda filmi ne zaman, nerede çekildi? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 28 Haziran Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad için 'Sayın' ifadesini kullanması dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad için "Sayın" ifadesini kullanması dikkat çekti
500

Yorumlar (7)

Kenan Tepretoğlu:

su da içmeyin ne var, evinizde için, çıkarın telefonları, yok ya bu o değildi pardon :)

5
1
yanıtYanıtla
mustafa kaya:

Belliki as üçret aynı kalacak. Allah aşkına bu neyin zam mı . Hele de suya yapılan zam çok gereksiz . Zaten su faturası elektrikten fazla geliyordu .

3
0
yanıtYanıtla
selman kulaksız:

Yazık daha zam yapcak varmı ahende dostlar yandıık yandık suda yok artık

3
0
yanıtYanıtla
Tolga:

Al birini vur ötekisine iktidar elektirige zam yapiyor muhalefet de suya! Zaten Izmir li TR nin en pahali suyunu kullaniyordu bu yetmemis gibi %45 zam yaptilar üstelik Ulke yönetimine talipsinis mevcut iktidardan ülkeyi daha iyi yöneteceginizi söylüyorsunuz, zam yaparak mi? Anlasila cözum üretecek bilgi ce deneyim yok muhalefet e iktidar gibi careyi zam yapmakta arar oysa bize cözüm üretecek problemleri cözecek siyasetciler lazim malesef ne iktidar ne de CHP buna sahip!

2
0
yanıtYanıtla
Gjerj Kastoroiti:

duş almak yasak

2
0
yanıtYanıtla
AKREP KRAL:

yapmazsanız adm değilsiniz

2
0
yanıtYanıtla
Izzettin SÖNMEZ:

vergilerle zamlarla bu ülkeyi düzeltmesiniz

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title