Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uğrak noktalardan biri olan çarşıda esnaflık yapan isimler, azalan müşteri potansiyeli ve internet alışverişinin yaygınlaşmasıyla işlerin eski hareketliliğini kaybettiğini söyledi. Esnaf, ticaretin yanı sıra komşuluk ve dayanışma ilişkilerinin de değiştiğine dikkati çekti.

İzmit çarşıda uzun yıllardır ticaret yapan esnaf, değişen alışveriş alışkanlıkları, internet satışlarının yaygınlaşması ve azalan müşteri potansiyeli nedeniyle çarşının eski hareketliliğini kaybettiğini anlattı. Farklı kuşaklardan müşterileri ağırlamaya devam eden işletmeler ise değişime rağmen mesleklerini ayakta tutmaya çalışıyor.

"Eskiyi arıyoruz"

1965 yılından bu yana İzmit'te kasaplık yapan 79 yaşındaki Osman Kuyu, çarşının eski hareketliliğini kaybettiğini söyledi. İşlerinin geçmişe göre önemli ölçüde azaldığını belirten Kuyu, "Eskiyi arıyoruz. Şimdi eski işler yok. Dörtte biri var şu anda. Kendimizi idare ettiriyoruz. Her şey değişti, insanlar değişti. Menfaat dostluğu oldu. Eskiden saygı, sevgi vardı. Biz burada esnafla toplanır, sohbetler eder, yemekler yerdik. Güzel günlerimiz olurdu. İzmit zaten göç alan bir yer, biz bile yabancısı kaldık" dedi.

Eski müşterilerinin önemli bir bölümünü kaybettiğini ancak hala 40-50 yıllık müşterilerinin bulunduğunu söyleyen Kuyu, bunu kaliteli hizmet anlayışına bağladı.

"İnternet özellikle bizim işimizi bozdu"

Çarşıda 40 yıldır kemer satıcılığı yapan Osman Tüfeksever ise büyük mağazaların ve internet alışverişinin küçük esnafın işlerini olumsuz etkilediğini söyledi. Geçmişte müşteri potansiyelinin daha yüksek olduğunu belirten Tüfeksever, "Eskiden müşterilerimiz daha uyumluydu. Fazla alternatifleri olmadığı için bize geliyorlardı. Şu anda işlerimiz azaldı. Eskiden büyük mağazalarımız yoktu, internet yoktu, internet alışverişi yoktu. Bunların gelmesi bizim işlerimizi etkiledi. İnternet özellikle bizim işimizi bozdu. Eskiden gelirimiz çok çok iyiydi fakat artık sadece günü kurtarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Esnaf arasındaki ilişkilerin de eski sıcaklığını kaybettiğini dile getiren Tüfeksever, "40 yıl evvel her şey çok güzeldi. Şimdi kimse kimseye selam bile vermiyor. Çekememezlik var, herkes paranın peşine düştü. Kimse kimseye saygı göstermiyor" diye konuştu.

"Eskiden dükkan işletmek, işçi çalıştırmak daha kolaydı"

1953 yılında kurulan ve geçmişte kasap olarak hizmet veren, bugün ise döner ve kebap üzerine faaliyet gösteren işletmede çalışan İlhan Kayır da, yıllardır devam eden müşteri bağlılığına dikkat çekti. İşletmenin 3-4 nesildir aynı aileleri ağırladığını belirten Kayır, "Dükkana gelen amcalar, 'Beni buraya babam getiriyordu' diyorlar. Bugün o amcalar torunlarıyla geliyorlar buraya. Yani üç dört nesildir aynı dükkana geliyorlar. Eski müşterilerimizin tamamını isim olarak tanıyoruz" dedi.

Geçmişteki müşteri profilini "İzmit beyefendisi" olarak tanımlayan Kayır, günümüzde ekonomik şartların esnafı da etkilediğini belirterek, "Eskiden dükkan işletmek, işçi çalıştırmak daha kolaydı. Günümüzün şartlarında insanların ekonomik anlamda alım gücü düştüğü için maalesef bizi de etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı