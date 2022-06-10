İzmit Belediyesi'nin "Anne Taksi" Hizmeti Devam Ediyor - Haberler

İzmit Belediyesi'nin ekonomik durumu elverişli olmayan vatandaşlara yönelik "Anne Taksi" hizmeti sürüyor. İzmit Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren "Anne Taksi", ekonomik durumu uygun olmayan 38-42 haftalık gebe anneler, yeni doğum yapmış anneler, 0-2 yaş aralığında bebeğe sahip ebeveynlere rahat ve güvenli ulaşım sağlıyor.

Anne Taksi, İzmit'te kadın doğum servisi olan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Alikahya Yerleşkesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi için alınan randevularda hizmet veriyor. Anne Taksi hizmetinden yararlanmak isteyen ve İzmit'te ikamet eden vatandaşlar randevudan en az 3 gün öncesinde 0262 318 00 00 numaralı telefondan (dahili 4214) randevu oluşturulabiliyor.

ANKA / Yerel