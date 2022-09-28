İzmit Belediye Başkanı Hürriyet: 'Muhalefe İlçe Başkanlarına Sesleniyorum. İlçelerinizdeki Belediyelerin Kiralama Ücretlerini Sorun'

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, hizmet aracı alımıyla ilgili “Buradan bütün muhalefet ilçe başkanlarına sesleniyorum: Bulunduğunuz ilçelerdeki belediyeler 3 yıllık süre boyunca temizlikte kullandıkları, çöp toplamada kullandıkları araçlara ve iş makinelerine kaç para kira ödediler? Bunun lütfen rakamını sorun” dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, hizmet aracı alımıyla ilgili "Buradan bütün muhalefet ilçe başkanlarına sesleniyorum: Bulunduğunuz ilçelerdeki belediyeler 3 yıllık süre boyunca temizlikte kullandıkları, çöp toplamada kullandıkları araçlara ve iş makinelerine kaç para kira ödediler? Bunun lütfen rakamını sorun" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçen günlerde gerçekleştirilen meclis toplantısının ardından genel bir bilgilendirme ve hizmet araçlarının satın alınmasıyla ilgili izlenecek sürece ilişkin basın toplantısı düzenledi. Başkan Hürriyet, şu ifadeleri kullandı:

" Kocaeli'deki diğer belediyelerin temizlikte kullandıkları araçlara kaç para kira ödediklerini tek tek sorun. Buradan bütün muhalefet ilçe başkanlarına sesleniyorum: Bulunduğunuz ilçelerdeki belediyeler 3 yıllık süre boyunca temizlikte kullandıkları, çöp toplamada kullandıkları araçlara ve iş makinelerine kaç para kira ödediler? Bunun lütfen rakamını sorun.

"HAKLILIĞIMIZ RAKAMLARLA ORTAYA ÇIKTI"

Sonra kalkın bizim 27 milyona satın aldığımız 71 kamyonla karşılaştırın. Haklı olup olmadığımızı bu rakamlar fazlasıyla ortaya çıkaracak. Haklıydık, 2 yıl geçti. Sonrasında diğer alamadığımız, hizmetlerimizin artmasıyla beraber artan araç sayılarımızı ekleyerek yeniden kiralama ihalelerimizin süreleri dolduğu için kiralama ihalesi başlangıcından önce bir kere daha şansımızı deneyelim, satın alma için kredi süreçlerini başlatalım dedik. Yine oturup hesap yaptık.

"RAKAMLAR SÜREKLİ ARTIYOR"

İlk satın alma süreçlerine nisan ayında başlamıştık. Nisan ayında 111 milyon lira gibiydi satın alma rakamları. Bu fiyatlar mayıs-haziran ayında 120 milyon liraya çıktı. Nisan ayından eylüle kadar Devlet Malzeme Ofisi'nden satın almak istediğimiz araçların fiyatları 148 milyon lira oldu. 5 ayda değişen rakamları görebiliyor musunuz?"