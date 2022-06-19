İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Güler Ailesi'ne Başsağlığı Diledi - Haberler

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İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Güler Ailesi'ne Başsağlığı Diledi

ANKA - Yerel
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İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Güler Ailesi'ne Başsağlığı Diledi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi'nde müfettiş olarak görev yapan Yadullah Aktaş'ın vefat eden kayınpederi Abdullah Güler'in ailesine başsağlığı diledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi'nde müfettiş olarak görev yapan Yadullah Aktaş'ın vefat eden kayınpederi Abdullah Güler'in ailesine başsağlığı diledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi'nde müfettiş olarak görev yapan Yadullah Aktaş'ın kayınpederi Abdullah Güler'in cenazesine katıldı. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Abdullah Güler'in cenazesi, Akarca Secde Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hürriyet de cenaze namazı öncesi Yadullah Aktaş ve Güler Ailesi'ne sabır ve başsağlığı diledi.

ANKA / Yerel

Fatma Kaplan Hürriyet Abdullah Güler Hürriyet Kocaeli Yerel Haberler

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