İzmit Belediye Başkanı Hürriyet: 'Çocukların Geleceğine Yatırım Yapmak En Kıymetli Projedir'

İzmit Belediyesi'nin Çınar Çocuk Evi'nde yıl sonu gösterisi ve mezuniyet töreni düzenlendi. Mezuniyet töreninde konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Çınar Çocuk Evi'miz bizlere, çılgın projelerin öyle betonlar dikmekten ibaret olmadığını gösteriyor. Çocukların geleceğine yatırım yapmak en kıymetli projedir" dedi.

İzmit Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla yaşama geçirdiği Yeşilova Çınar Çocuk Evi ikinci mezunlarını verdi. Mezuniyet töreninde Jüpiter, Venüs, Merkür, Mars, Dünya ve Neptün sınıfları yıl sonu gösterileriyle beğeni topladı. Yıl boyunca gösterdikleri başarı ve emeğin göstergesi olan karnelerini, çocuklara Başkan Hürriyet takdim etti.

Çınar Çocuk Evi'nin ikinci mezuniyet töreninde gururlu ve onurlu olduklarını belirten Başkan Hürriyet, şöyle konuştu:

"2022-2023 eğitim yılının sonunu kutlamak ve Yeşilova Çınar Çocuk Evi'nden mezun olan sevgili evlatlarımızı onurlandırmak için bir araya geldik. Bizim için Çınar Çocuk Evleri eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına çok önemsediğimiz ve hayata geçirmek için çok fazla emek verdiğimiz projelerimizden bir tanesiydi. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana ilk başladığımız iş kreşlerdi. Yeşilova Çınar Çocuk Evi de bu kreşlerin ilkiydi. Ne yazık ki mecliste çoğunluğumuzun olmaması sebebiyle kreş müdürlüğü kurulması talebimiz reddedilmişti ama hiçbir engel bizi durduramazdı. Asıl önemli olan bu hizmeti öyle ya da böyle hayata geçirebilmekti. Her ne kadar öğretmenlerimize bir kreş müdürlüğü adı altında bir eğitimci sıfatı veremesek de onların da müthiş katkısıyla beraber bu kreşleri kurmak nasip oldu. İlk mezunlarını geçen sene vermiştik, bu yıl da 2'nci mezunlarını veriyoruz.

"EN İYİ, EN KALİTELİ EĞİTİMİ ALSINLAR DİYE ÇALIŞIYORUZ"

Sevgiyle yetiştirilen küçük çınarlarımız, bugün büyük hayallerle mezun oluyorlar ve eminim ki bundan sonraki eğitim ve öğretim hayatlarında ışıklarını yaymaya devam edecekler. Biz de her zaman onlarla gururlanacağız. Yeşilova Çınar Çocuk Evimiz, açıldığı ilk günden bu yana çocuklarımızın ilk adımlarını attığı, onlar için bambaşka bir dünyanın kapılarını açan bir eğitim kurumu oldu. İzmit Belediyesi olarak açtık, bitti değil; iyi eğitim, kaliteli eğitim, düzgün hizmet vermek için gerçekten çok çabalıyoruz. Kıt kaynakla hizmet etmeye çalışırken kaynaklarımızın en büyüğünü çocuklarımıza, eğitime harcamaya çalışıyoruz. O bir yıl çocuklarımız için çok önemli çünkü geri gelmiyor. O yüzden de o bir yılda en iyi en kaliteli eğitimleri alsınlar diye çok çalışıyoruz.

Elimizi attığımız eğitim projelerinde çok kısa sürede marka olduk. Çok kısa sürede aranan, girmek için mücadele verilen yerler haline geldi. Çınar Çocuk Evimiz bunlardan bir tanesi. Diğeri de Çınar Akademimizdi. İlk sene 50 başvuru vardı şimdi 500'ün üzerinde başvuru alıyoruz. Çınar Çocuk Evi'ne ilk sene 47 başvuru vardı şimdi kapasitesinin 10 katı üzerinde başvuru almış bulunuyoruz. Bu da verdiğimiz emeğin karşılık bulduğunu, çocukların ve ailelerin mutlu olduğunu gösteriyor. Böyle bir eğitim yuvasını kente kazandırmış olmaktan çok mutluyuz.

"ÇOCUKLARA YATIRIM ÇOK KIYMETLİ"

Bugün çocuklarımız Çınar Çocuk Evi'mizden mezun oluyor ve bu değerli aileleri olduğu kadar bizler için çok büyük bir onur ve kıvanç kaynağı. Çocuklarımızın hayatlarındaki ilk eğitim diplomasını İzmit Belediyesinden alması demek bizim için çok anlamlı. İşte bu yüzden de gönül rahatlığıyla Çınar Çocuk Evi'mizin hayata geçirdiğimiz en güzel en büyük en çılgın projelerimizden bir tanesi diyebiliyoruz. Çınar Çocuk Evimiz bizlere, mega projelerin, çılgın projelerin öyle betonlar dikmekten, taş duvarlar inşa etmekten ibaret olmadığını gösteriyor. Çocukların geleceğine yatırım yapmak en kıymetli projedir, belediye kaynağını en doğru şekilde kullanmaktır.

"ÇINAR ÇOCUK EVLERİ'MİZİ ÇOĞALTIYORUZ"

Belediye başkanları olarak gelip geçiciyiz. Hiçbirimiz babamızın parasını harcamıyoruz. Sizlerin parasını harcıyoruz ve size yatırım yapmaya çalışıyoruz. Evlatlarımızın daha nitelikli ve eşit şartlarda eğitim alabilmesi için çaba sarf ediyoruz. Eğitimde maalesef ki ülkemizde olmayan fırsat eşitliğini İzmit'te yaratmaya ve her yaş grubundaki çocuğumuza kaliteli eğitim imkanları sunmaya çalışıyoruz. Bunun için de hepinizin bildiği gibi Çınar Çocuk Evlerimizi çoğaltıyoruz. İkinci Çınar Çocuk Evi'miz de çok yakında Tüysüzler mahallemizde açılacak. Üçüncü ve dördüncü Çınar Çocuk Evimizin temelini Tepeköy ve Erenler Mahallemizde attık ve çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Daha çok çocuğumuz bu eğitimlerden yararlansın istiyoruz.

Bugün burada, Çınar Çocuk Evi'ndeki altı sınıfın gösterilerine tanık olacağız. Çocuklarımızın yeteneklerini sergileyeceği bu gösteriler aynı zamanda emeklerinin ve çalışmalarının da bir göstergesi olacak. Çocuklarımızın özgün yetenekleri ve yaratıcılıklarıyla bizleri ve ailelerini şaşırtacağına inanıyorum. Bugün heyecanlı bir gün. Çocuklarımız bizlere güzel gösteriler sunacaklar ve mezuniyet yaş kütüğüne plaka çakacaklar. Bu da onların hatıra biriktirmesi için çok güzel bir uygulama. Bu anlamlı ritüeller, aynı zamanda çocuklarımızın yeni bir döneme başlarken onların cesaretini ve azmini de simgeleyecek. Yaş kütüğüne çaktıkları plakalar çocuklarımızın 2022-2023 eğitim yılında bu güzel yuvadan mezun olduğunu da sonsuza dek hatırlatacak. Öğrencilerimizi ve velilerini kutluyorum. Onların keşfetmeye ve başarıya olan hevesi hiç eksik olmasın, hep daim olsun. Başarılar hep evlatlarımızla olsun. Onların başarılarıyla gururlanalım. Kentimize değer katsın, ülkemize değer katsın. Bahtları yolları açık olsun. Rabbim onları hep iyiliklerle buluştursun. Bütün çocuklarımızı kutluyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum.

Hürriyet, eğitim yılı boyunca gönüllülük esasıyla çocuklara destek olan felsefe öğretmeni Hülya Poyraz ve eğitim danışmanlığı hizmeti veren Bahar Çoban'a teşekkür ederek hediyelerini takdim etti.