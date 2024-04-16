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İzmir Torbalı'da Anne Kedi Yavrusunu Kurtarmak İçin Yardım İstedi

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İzmir Torbalı'da yavrusu kuyuya düşen anne kedi miyavlayarak bina sakinlerinden yardım istedi, kolları sıvayan kadınlar operasyonun düğmesine bastı. Yavru kedinin kurtarılma anı ve anne kedinin olay yerinden bir an olsun ayrılmayışı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Yavrusu bina bahçesindeki kuyuya düşen anne kedi, miyavlayarak bina sakinleri kadınlardan yardım istedi. Yavru kedinin miyavlama sesini duyarak kuyunun yanına giden kadınlar kolları sıvadı ve bina sakinlerinden Esma Aslan, eline aldığı temizlik fırçasıyla kurtarma operasyonuna başladı. Fırçayı kuyuya sokan Aslan, yavru kedinin fırçaya tutunmasıyla yukarı doğru çektiği esnada anne kedi de devreye girerek uzanabileceği mesafedeki yavrusunu ağzıyla tutup dışarı çıkardı. Yavru kedinin kurtarılma anı ve anne kedinin bir an olsun olay yerinden ayrılmayışı cep telefonu kamerasına yansıdı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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