İzmir Ticaret Odası, Yeşil Dönüşüm Mentorluğu Eğitim Programının İlk Mezunlarını Ağırladı

İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Yeşil Dönüşüm Mentorluğu eğitim programının ilk mezunları, sertifikalarını İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'den aldı. Özgener, eğitimin İzmir'in yeşil dönüşümüne ve ekonomik sürdürülebilirliğine olumlu katkılar sunacağını belirtti.

İzmir Ticaret Odası, 13 Şubat-7 Mayıs 2024 tarihleri arasında ulusal ölçekte kapsamlı ve uzun süreli ilk eğitim olma özelliğine sahip Yeşil Dönüşüm Mentorluğu eğitim programına ev sahipliği yaptı. Toplam 10 hafta süren program kapsamında, modüllerin anlatımı İzmir Ekonomi Üniversitesi akademisyenleri; Prof. Dr. Fehmi Görkem Üçtuğ, Doç. Dr. Mine Güngörmüşler ve Dr. Burak Amirak tarafından gerçekleştirildi. Programa; İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Mehmet Yavuz Alkan ile birlikte 24 işletmeden 26 temsilci katılım sağladı.

10 modülden oluşan eğitim programı, yeşil dönüşümün temellerinden başlayarak Yeşil Dönüşüm Mentorluğu kavramına ve işletmeler için bu dönüşümün önemine kadar geniş bir perspektif sundu. Atık yönetimi ve döngüsel ekonomi uygulamalarıyla Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında uygulamaya alınan düzenlemelerin işletmeler üzerindeki etkilerine odaklandı, enerji verimliliği uygulamaları ve yeşil tedarik zinciri yönetimi gibi pratik konuları içerdi.

Eğitimde teorik anlatımların yanı sıra eğitime iyi uygulama örneklerini paylaşmak üzere firmalar da davet edildi. Programın son modülünde katılımcı firmalar, eğitim programında elde ettikleri bilgiler ışığında işletmelerinde uygulama kararı verdikleri yeşil dönüşüm alanları hakkında sunum gerçekleştirdi, geri bildirimler aldı. Programa devam eden ve son hafta firma sunumunu başarı ile tamamlayan katılımcılar Yeşil Dönüşüm Mentoru sertifikası almaya hak kazandı. Programın ikincisi eylül ayında düzenlenecek.

Katılımcılara sertifikalarını takdim eden İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Yeşil dönüşüm, günümüzün en önemli ve kritik ihtiyaçlarından biri. Sürdürülebilirlik ve çevre bilinci, artık sadece bir seçenek değil, bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Hepimiz gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunu üzerimizde taşıyoruz. Çevresel etkilerimizi azaltmak ve dünyamızın sahip olduğunu sınırlı kaynakları daha verimli kullanmak için kalıcı adımlar atmamız şart. Bu anlayışla, 'İzmir iş dünyasının yeşil dönüşümüne katkıda bulunmak' stratejik hedefi ile yürüttüğümüz ve ulusal ölçekte bir ilk olma özelliği taşıyan "Yeşil Dönüşüm Mentorluğu" eğitimimizin kentimizin yeşil dönüşümünü ve ekonomik sürdürülebilirliğine olumlu katkılar sunacağına inanıyorum" dedi.

Projenin eğitmenlerinden Prof. Dr. Fehmi Görkem Üçtuğ ise "Biz bu eğitimde sürdürülebilirliği son dönemlerde akla gelen ilk kavram olan çevreyi esas alarak; ama toplumsal ve yönetim unsurları da göz ardı etmeden anlatmaya çalıştık. Firmalara sürdürülebilirlik stratejilerini oluştururken hedef belirleme, fayda-maliyet analizi, performans takibi ve sürekli iyileştirme gibi hususları nasıl hayata geçireceklerini anlattık. Sürdürülebilirliğin belli sektörlerin özelinde olmadığını, her türlü üretim ve hizmet faaliyetinin sürdürülebilirlik bakış açısıyla ele alınması gerektiğini vurguladık ve firmaların kapanış sunumları bize bu bilinci kazandırmakta başarılı olduğumuzu gösterdi" diye konuştu. - İZMİR