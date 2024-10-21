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İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın Yeni Başkanı Erkan Özkan İlk Ziyaretini Yaptı

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın Yeni Başkanı Erkan Özkan İlk Ziyaretini Yaptı
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İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın yeni başkanı Erkan Özkan, İESOB Başkanı Yalçın Ata'yı ziyaret ederek esnafın sorunlarına çözüm bulmak üzere iş birliği ve projeler geliştirme konusunda destek istedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın yeni başkanı Erkan Özkan, ilk ziyaretini İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata'ya gerçekleştirdi. Ziyarete odanın eski başkanı Celil Anık da katıldı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın yeni başkanı Erkan Özkan, ilk ziyaretini İESOB Başkanı Yalçın Ata'ya gerçekleştirdi. Ata, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın yeni yönetim kadrosunun çalışmalarına destek vereceklerini belirterek, Erkan Özkan'a görevinde başarılar diledi. Ata, esnaf ve sanatkarların ortak faydasına olacak projelerin hayata geçirilmesi için her türlü iş birliğine hazır olduklarını vurguladı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı rkan Özkan ise, esnafın sorunlarını çözmek için yoğun bir çalışma yürüteceklerini ve İESOB ile güçlü bir diyalog içinde olacaklarını ifade etti. Özkan, sektördeki sıkıntıları ve çözüm önerilerini değerlendirmek adına ortak projeler geliştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Celil Anık desteğe devam edecek

Odanın önceki dönem başkanı Celil Anık da, sektördeki tecrübelerini yeni yönetime aktararak destek olmaya devam edeceğini belirtti. Esnaf dayanışmasının ve kurumlar arası iş birliğinin hem sürücü esnafı hem de diğer meslek grupları için önemli bir katkı sağlayacağı görüşünde birleşen oda başkanları, ilerleyen süreçte daha sık bir araya gelme kararı aldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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