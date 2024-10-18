Üye Girişi
Haberler

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık İstifa Etti

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık İstifa Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Celil Anık, başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Meslektaşlarının haklarını savunmak için çalıştığını belirten Anık, hukuki süreçte suçsuzluğunu kanıtlamak adına mücadele edeceğini vurguladı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, yaptığı yazılı açıklamayla başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Anık, meslektaşlarının haklarını savunmak ve sektöre katkı sağlamak amacıyla büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, yürüttüğü projelere değindi. Gece tarifesinin kaldırılması, taksi duraklarının standart hale getirilmesi, araçların GPS ve kamera sistemleriyle donatılması ve uzaktan taksimetre ayarlama gibi yeniliklerle İzmir'in sektörde örnek bir şehir haline geldiğini vurguladı.

Hukuki süreç ve mücadele kararlılığı

Celil Anık, görev süresi boyunca tüm sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesine rağmen usul eksikliği gerekçesiyle kendisine ceza verildiğini ifade etti. Karara saygı duyduğunu ancak hukuki bir hata yapıldığına inandığını belirten Anık, şu ifadeleri kullandı:

"Başsavcılığın karara itiraz etmesine ve hukuki süreç devam etmesine rağmen, odamızın mali ve idari işleyişine zarar vermeyen bir işlemden dolayı suçlandım. Suçsuzluğumu kanıtlamak için hukuk mücadelemi kararlılıkla sürdüreceğim. Gerçeklerin ortaya çıkacağına ve adaletin yerini bulacağına olan inancımı hiç kaybetmedim."

Yönetim kuruluna ve destekçilere teşekkür

Anık, açıklamasında İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim Kurulu'na özel olarak teşekkür ederek, birlikte gerçekleştirdikleri projelerde gösterilen özveri ve kararlılığın oda başarısında önemli bir rol oynadığını ifade etti. Anık, ayrıca kendisine destek olan meslektaşlarına, dostlarına, ailesine ve İzmir halkına minnettar olduğunu belirterek, "Birlik ve dayanışma ruhumuz, bu zorlu süreci aşmamızda en büyük güvencemiz olacak" dedi.

Oda Başkanlığından onurlu istifa

Başsavcılığın karara itirazı kapsamında hukuki sürecin devam ettiğini belirten Anık, odamızın kurumsal kimliğine zarar gelmemesi adına başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Anık, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Güneş balçıkla sıvanmaz. Hukukun üstünlüğüne olan inancımız tamdır ve bu sürecin sonunda adaletin yerini bulacağına dair umudum güçlüdür." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Celil Anık Politika Ekonomi Ulaşım Yerel Hukuk izmir

Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı

Yahya Sinvar öldü mü? Hamas merakla beklenen açıklamayı yaptı

 Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane

İşte 12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin çalıştığı 19 hastane

 Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi! 6 kişi öldü, 34 yaralı var

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 34 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına 55 bin lira zam

55 bin lira zam yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni maaşı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahar Kanık kimdir? Yenidoğan Çetesi hemşire Bahar Kanık tutuklandı mı? Kara Ağaç Destanı bu akşam var mı? 18 Ekim Kara Ağaç Destanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 18 Ekim Kızılcık Şerbeti dizisi 72. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Ahmet Atilla Yılmaz kimdir? Ahmet Atilla Yılmaz kaç yaşında, nereli? (Yenidoğan Çetesi) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam yapıldı mı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği aldı? 18 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 19-20 Ekim hava sıcaklığı kaç derece olacak? E-YDS/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAV GİRİŞ BELGESİ! e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sınavı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes- Olympiakos maçı ne zaman? Anadolu Efes- Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, e-YDS 2024/11 sınav takvimi! 19-20 Ekim'de ne sınavı var? Ankaralı Namık neden öldü, sebebi ne? Ankaralı Namık kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.