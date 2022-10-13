İzmir haberi... Efes Selçuk'ta Şenlik Heyecanı Başlıyor Yerel Haberler Gelen İzmir haberlerine göre Efes Selçuk Belediyesi, 16 Ekim Pazar günü Zeytinköy’de “Nar Neşesi Şen Tanesi” Şenliği düzenliyor. Efes Selçuk Belediyesi, 16 Ekim Pazar günü Zeytinköy'de "Nar Neşesi Şen Tanesi" Şenliği düzenliyor. Şenlik, 16 Ekim Pazar günü saat 13.00'te nar hasadının yapılmasıyla başlayacak. Şenlik kortejinin ardından halk oyunları gösterisi ve açılış konuşmaları ile devam edecek organizasyonda, Zeytinköy'de yetişen en güzel narın seçileceği bir de yarışma düzenlenecek. Yerel üreticilerin stant açacağı şenlikte, Akustik Gitarlı Kız İrem ve Ekibi sahne alacak. "Nar Neşesi, Şen Tanesi" Şenliği, Efes Kent Orkestrası Konseri ile son bulacak. Efes Selçuk'un tarımsal zenginliklerini tanıtmak ve yerel üreticiye katkı sunmak amacıyla düzenlenecek "Nar Neşesi, Şen Tanesi" Şenliği'ne vatandaşların ulaşımı için belediye hizmet binası önünden 12.00 - 18.00 saatleri arasında araç kaldırılacak. Kaynak: ANKA / Yerel Selçuk Belediyesi Selçuk Efes Nar Yerel Haberler

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