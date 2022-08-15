İzmir haber | Bornova'da 30 Ağustos'a Coşkulu Kutlama

İzmir haber... 30 Ağustos Zafer Bayramı, Bornova’da coşkuyla kutlanacak. Bornovalılar, Kurtuluş Savaşı ve Türk Tarihi’nin en önemli zaferlerinden olan Büyük Taarruz’un 100. yıl dönümünün coşkusunu, 1922 kişi ile yapılacak olan Zeybek gösterisi, kortej geçişi ve Büyük Türkiye Orkestrası’nın konseri ile yaşayacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Bornova'da coşkuyla kutlanacak. Bornovalılar, Kurtuluş Savaşı ve Türk Tarihi'nin en önemli zaferlerinden olan Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümünün coşkusunu, 1922 kişi ile yapılacak olan Zeybek gösterisi, kortej geçişi ve Büyük Türkiye Orkestrası'nın konseri ile yaşayacak.

29 Ağustos Pazartesi günü yapılacak olan etkinlikler, Bornova Şehir Stadı'nda başlayacak. 100. yıla özel olarak haırlanan organizasyon saatler 19.22'yi gösterirken Özgür Band Orkestrası'nın mini konseri ile başlayacak. 20.22'de ise 1922 kişinin aynı anda oynadığı Zeybek gösterisi yapılacak.

KORTEJ GEÇİŞİ

Zeybek gösterisinin ardından katılımcılar Cumhuriyet Meydanı'na kortej yürüyüşü yapacak. Bornovalılar, Bornova Belediyesi'nin dağıttığı bayraklarla Bornova Belediye Bandosu'nun çalacağı zafer şarkıları ve marşlarını hep bir ağızdan söyleyecek.

BÜYÜK TÜRKİYE ORKESTRASI

Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek yürüyüşün ardından İzmirli akademisyen, sanatçı ve konservatuar öğrencilerinden oluşan Büyük Türkiye Orkestrası konser verecek. 'Kurtuluştan, Zafere ve Günümüze' sloganı ile sahne alacak olan orkestra Bornovalılar'a unutulmaz bir gece yaşatacak. Müziğin yanında şiir dinletisi, tiyatral gösteri ve halk oyunlarının da yer aldığı özel konserde Bornovalılar zafer çoşkusunu doyasıya yaşayacak.

BAŞKAN İDUĞ'DAN DAVET

Zafer ve kurtuluşun 100. yılını tüm Bornovalılar ile birlikte kutlayacaklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında kazanılan 30 Ağustos Zaferi'nin önemine dikkat çekti. Başkan İduğ, "Tarihimizin en önemli zaferlerinden olan Büyük Taarruz'un 100. yılında Cumhuriyetimize ve Atamıza sahip çıktığımızı göstereceğiz.29 Ağustos günü tüm Bornovalıları önce şehir stadında gerçekleştireceğimiz gösterimize ardından da Cumhuriyet Meydanı'na bekliyoruz" dedi.