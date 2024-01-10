İzmir Ekonomi Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Çalıştayı Düzenliyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye'de 'çocuk' odaklı çalışmalar gerçekleştiren birimlerden uzman isimleri, iki gün sürecek çalıştayda bir araya getirecek.

Üniversiteler bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi yöneticilerinin katılımıyla düzenlenecek çalıştay, çocuk hakları konusunda kurumlar arasındaki iş birliğinin artması adına da örnek ve etkili bir adım olacak. 18 Ocak Perşembe günü saat 09.30'daki ilk oturumla başlayacak Çocuk Hakları Odağında Çocuk Üniversiteleri Çalıştayı, önümüzdeki dönemde yapılacak projelere ilişkin yetkili kurumlara da yol gösterecek. Çalıştayda, farklı üniversitelerden öğretim üyelerinin yanı sıra belediye, sivil toplum kuruluşları ve UNICEF yetkilileri de konuşmacı olarak yer alacak.

İzmir Ticaret Odasının ev sahipliğinde gerçekleşecek çalıştay ile ilgili bilgi veren İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Ezgi Oral Bozkurtoğlu, Türkiye genelindeki çocuk üniversiteleri ve çocuklarla çalışan pek çok birimin bir araya geleceği kapsamlı çalıştaylardan birine imza atacaklarını belirtti.

Çocukların, geleceğe bırakılacak en değerli miras olduğunu vurgulayan Bozkurtoğlu, "Uygulama-araştırma merkezlerinin, fakültelerin, belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, çalıştayımızda yer alarak geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımız için neler yapılabileceğini tartışacak. Projelerini, fikirlerini ve iyi uygulama örneklerini paylaşacak. 'Çocuk hakları anlamında çocuk üniversiteleri ne yapar?', 'Dijital medyada çocuk hakları', 'Afetler sonrası çocuk hakları' ve 'İklim krizi ve çocuk hakları' gibi çok önemli konu başlıkları belirledik. Ayrıca çalıştayımızda; ilgili bakanlıkların, belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden neler beklediğini de konuşacağız" dedi.

Bozkurtoğlu, çocuk alanında çalışan tüm temsilcileri, İzmir Ekonomi Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin ev sahipliğinde İzmir Ticaret Odası Konferans Salonunda gerçekleşecek olan çalıştaya davet etti. - İZMİR