İzmir Ekonomi Üniversitesi, British Council'dan hibe aldı

İş dünyasının aradığı becerileri öğrencilerine kazandırarak en iyi kariyer fırsatlarını sunmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Birleşik Krallık merkezli uluslararası sanat, kültür ve eğitim kuruluşu British Council'dan 22 bin sterlin hibe aldı. İEÜ, 'Connect4Innovation' projesi kapsamında bu yıl Türkiye'de hibe almayı başaran 3 üniversiteden biri oldu.

İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Donald Staub'un yürütücülüğündeki proje, iki yılda tamamlanacak. Proje kapsamında bölümlerin müfredatları incelenecek, öğrencilerin iş dünyası tarafından tercih edilirliğini daha da artırmak adına neler yapılabileceği belirlenecek. Bunlara ek olarak gençlere; problem çözme becerileri, liderlik özelliği ve ekip çalışması gibi mikro yeterliliklere yönelik çeşitli eğitimler verilecek.

Detaylı inceleme

İEÜ Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Donald Staub, alınan fon desteğini öğrencilerin yararına en iyi şekilde kullanacaklarını söyledi. Staub, "British Council, Türkiye ve İngiltere'deki yükseköğretim kurumları arasında kurumsal ortaklıkları desteklemek amacıyla 'Connect4Innovation' adıyla hibe programı oluşturdu. British Council, bu hibeden yararlanacak üniversiteleri belirlerken oldukça hassas davranıyor. Üniversitenin projelerine, vizyonuna, öğrencilerine sunduğu imkanlara, iş dünyasıyla iletişimine ve verilen taahhütleri yerine getirip getiremeyeceğine bakıyor. Birçok konuda detaylı bir inceleme gerçekleştiriyor. Üniversitemiz, tüm bu kriterlerde yeterli görüldü, farkını gösterdi. Sonuç olarak da hibe desteğini aldı" dedi.

"En iyisini sunmalıyız"

Staub, sözlerini şöyle sürdürdü: "Projenin amacı, işverenlerin aradığı beceriler ile öğrencilerin mezun olduklarında sahip oldukları beceriler arasındaki boşluğu inceleyerek gençlerin yetkinliklerini artırmak. Bu sayede öğrencilere en iyi kariyer fırsatlarını sunmayı sağlamak. Üniversitemizde ders ve program düzeyindeki öğrenme çıktıları analiz edilecek. Bu veriler, iş ilanlarındaki talepler ve beklentilerle eşleştirilecek. Ayrıca, İzmir Ticaret Odası tarafından düzenlenen işveren odak grupları aracılığıyla da tüm bu veriler incelenecek. Mezunlarımız, yüksek istihdam oranları ve uluslararası alandaki başarıyla dikkat çekiyor, bizleri gururlandırıyor. Ancak günümüzde; dijitalleşmenin arttığını, hızlı bir değişimin olduğunu, yeni meslek tanımlarının oluştuğunu görüyoruz. Bu nedenle öğrencilerimiz için daima en iyisini istiyor, onlara en iyi koşulları sağlamak istiyoruz. Kendimizi yeniliyoruz. British Council ile sağladığımız iletişim ve elde ettiğimiz hibe de bunun somut bir göstergesi." - İZMİR