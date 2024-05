İzmir'de Olivtech-11 Zeytin ve Zeytinyağı Fuarı Açıldı

SEFER TALAY

(İZMİR) - İzmir'de, Olivtech-11. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı açıldı. Fuara katılan üreticiler dökme zeytinyağı ihracatı yasağının kalkmasını istedi.

Olivtech 11. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı, yurdun değişik yerlerinden çok sayıda firma zeytinyağı, zeytin ve sabunlarını tanıtmak için stant kurdu. Fuarda zeytin ve zeytinyağı makineleri de yer aldı. Fuarı ziyaret eden Tariş Zeytinyağı Birliği Başkanı Fikret Akova, zeytinde var yılı olduğunu belirtti, dökme zeytinyağı ihracatının serbest bırakılmasını istedi, aksi halde sıkıntı yaşanacağını anlattı.

"Tüketim fazlası stokla giriyoruz"

Tariş Zeytinyağı Birliği Başkanı Fikret Akova şunları söyledi:

"Zeytinyağını seven, zeytini seven herkes burada. Burası her anlamda buluşma yeri olmuş. Burada zeytin konuşuluyor, zeytinyağı konuşuluyor ve sorunları konuşuluyor. Sorunlar deyince, bu yılla ilgili olarak birkaç cümle söylemek isterim. Bu yıl dökme zeytinyağı ihracatındaki kısıtlama kalkmazsa şayet, önümüzdeki yıl var yılı. Çok mahsul görünüyor. Geçtiğimiz yıldan da bu yıla tüketim fazlası stokla giriyoruz. O da görünüyor ortada. Eğer bu kısıtlama kalkmazsa sıkıntılar olacak diye görüyoruz. Bu anlamda yetkililere sizin aracılığınızla seslenmek istiyorum; önümüzdeki yılı riske atmayalım. Şimdiden ihracat firmaları bu bağlantıları yapmak istiyorlar. Bu bağlantıları yapsınlar. İhracatın önü açılsın ki, önümüzdeki sezon üreticiler zeytinlerini toplayabilsinler. Yağlarını elde edebilsinler. Bu anlamda hepimize bir görev düşüyor."

"Toskana zeytinyağlarına eş değer bir üretim var"

Üretici İbrahim Tuna da şunları söyledi:

"25 yıldan beri İzmir Fuarına katılıyorum. Edremit Körfezinin tanıtımı için elimizden geleni firmamız olarak yapıyoruz. Dünya'nın en kaliteli zeytinyağları Ayvalık, Edremit Burhaniye, Küçükkuyu tarafında üretiliyor. Bu dünya çapında İtalya Toskana bölgesinin yağlarına eş değer yağlardır. Butik işletmelerin sayısı her geçen gün artıyor. Böylece Türkiye'nin kişi başı zeytinyağı tüketimi de 2 kilonun üstüne çıktı. Tabi biz diğer Akdeniz ülkeleri zeytin üretici ülkeler 12 kilo gibi tüketirken, zeytinyağı tüketimini ileriki yıllarda en az kişi başı 5- 6 kiloya çıkması gerekir. Önümüzde güzel bir sezon bekleniyor."

Alperen Dürük ise, "Bu tarz fuarların olması sayesinde aslında markamızı ilk kez buraya getirdik. Sayesinde burada ürünümüzü tanıtıyoruz. Umarım böyle fuarlar daha çok olur. Biz de daha çok gelir burada tecrübe edinir, ürünümüzü rahat tanıtabiliriz" dedi.