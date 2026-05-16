Emekli astsubaylardan özlük hakları için meydan çağrısı

(İZMİR) - İzmir'de TEMAD tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda emekli astsubaylar özlük hakları, maaş düzenlemeleri ve verilen sözlerin tutulması talebiyle bir araya geldi. TEMAD yöneticileri, emekli astsubayların ekonomik sorunlar ve statü kaybı yaşadığını belirterek, "Astsubayların özlük hakları artık ötelenmemelidir" çağrısı yaptı.

İzmir'de emekli astsubaylar, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) öncülüğünde özlük hakları, maaş düzenlemeleri ve verilen sözlerin tutulması talepleriyle bir araya geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda yoğun katılımla gerçekleşen programa, TEMAD Genel Başkanı Cahit Koca, CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Milli Savunma Politika Kurulu Başkanı Atilla Kezek, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, TEMAD şube başkanları ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Atatürk anıtına çelenk sunumu ve halk oyunları gösterileri ile başlayan programda konuşan TEMAD Genel Başkanı Cahit Koca, astsubayların yıllardır hak mücadelesi verdiğini belirterek, "1951 Astsubay Yasası'yla beraber bu camianın hakları yenmiştir. Bu camia hak arama içerisine girmiştir. Üç çeyrek asrı geçti. 1970, 1975 astsubay yürüyüşleri, haklı direnişleriyle beraber de bakın sadece bir tazminat demiyorum ama o günün şartlarında çalışma koşullarını hiçbir zaman göz ardı etmedik. Zorluklara katlandık. Bizim için uçakların uçurulması, tankların yürütülmesi, gemilerin yüzdürülmesi esastı. Hiçbir meslektaşımız mesai mefhumunu gözetmeden gece gündüz demeden çalıştı. Ama bunun bir karşılığını göremedik. Tabii gönül istiyordu. Şunu istiyoruz tabii ki: Ben kıtaya gittiğimde bir kıdemli başçavuş abimiz kıdemli binbaşı ve yarbay eşiti maaş alırken bugün bu maaş üsteğmen ayarına düşürüldü. Meslektaşlarım, inanın açlık sınırında maaş alır hale geldi" dedi.

VERİLEN SÖZLER TUTULSUN ÇAĞRISI

Programda emekli astsubayların verilen sözlerin yerine getirilmesini beklediğini ifade eden Koca, şunları kaydetti:

"Biz devlet adamlığını, verilen sözlerin tutulması olarak biliyoruz ve o sözlerin de tutulmasını istiyoruz. Kim bize söz verdiyse o sözleri yerine getirmek durumunda. Söz namustur. Bizler, belirli yaş grubunun üstündeki emekli astsubaylar ve kıymetli eşlerimizle beraber çocuklarımızla beraber daha ne kadar meydanlarda haykıracağız? Birilerinin bizi mutlak surette duyacak. Ama kara gün kararıp kalmaz. Elbette bu günler de geçecek. Bizleri duyan, bizleri anlayan o yapının içindeki insanlar mutlak surette bu astsubay camiasının haklarını da vereceklerdir. Ama haklarımızı alabilmek adına birlikteliğimize, beraberliğimize zeval verecek hiçbir şeye fırsat vermeyelim. Biz birlik olursak başarırız. Başarıyı da hep beraber yakalarız. Başarı mutlak surette hepimizin olacak. Buna inanıyoruz biz. Biz bu ülkede yok sayılmak istemiyoruz. Astsubaylar unutulursa ölür. Benim meslektaşlarım bu ülkenin dağına, taşına, ovasına, her yerine tırnaklarıyla çabalarıyla uçaklarda, gemilerde, tanklarda, sınır boylarında yıllarca hizmet verdi. Biz ötelenmek istemiyoruz artık. Bundan sonra da birileri bizim sesimizi ya duyacak ya da duyacak. Başka seçeneği yok. Bu haykırışı en üst noktadan bağıracağız."

CHP'Lİ BAĞCIOĞLU'NDAN DESTEK MESAJI

Programda konuşan CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu da partisinin emekli astsubayların taleplerinin takipçisi olduğunu belirtti. Bağcıoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin birçok milletvekilinin ve parti yönetiminin kalbi sizinle. Şu ana kadar gösterdiğimiz destek ve iktidar olduğumuzda yapmayı taahhüt ettiğimiz hususlar hepinizin belleğindedir. En başta bunu sadece kürsülerden söylenmiş söz olarak değil, partinin programına da dahil ettik. Bütün sorunlarınız takip ediliyor. Bütün sorunlarınızın farkındayız. Biz de sizden biriyiz. Atilla Kezek ve ben silah arkadaşınızız. Kurullarımızda sizden, konuya hakim arkadaşlar da var. Parti programında taahhütlerimiz var. Hükümet programında taahhütlerimiz olacak. Şu ana kadar Türkiye sathında 29 panel yaptık. Bunun yankı odasında kalmaması için herkese, askerlikle alakası olmayanlara bile bu sorunları anlattık, kamuoyu oluşturmak için. Bunu da yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

ONUR MÜCADELESİ VURGUSU

Programda konuşan TEMAD Gaziemir Şube Başkanı Ayhan Aksoy ise emekli astsubayların yalnızca ekonomik değil aynı zamanda statü mücadelesi verdiğini söyledi. Aksoy, "Bizler; bu milletin huzuru için gecesini gündüzüne katan, ailesinden, evladından, sağlığından, gençliğinden vazgeçen; terörle mücadelede en ön safta görev yapan, savaşta, afette, depremde, selde, yangında devletin emrinde olan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin omurgasını oluşturan astsubaylarız. Bugün burada yalnızca ekonomik taleplerimizi sıralamak için toplanmadık. Bugün burada, yıllardır görmezden gelinen bir meslek grubunun sistematik biçimde örselenen itibarının, yok sayılan emeğinin, ertelenen haklarının ve giderek aşındırılan statüsünün haykırışı için bulunuyoruz. Çünkü artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Astsubaylık sıradan bir meslek değildir. Astsubaylık disiplindir, fedakarlıktır, liyakattir, devlet terbiyesidir, vatan nöbetidir. Astsubay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sadece teknik personeli değildir. Astsubay; ordunun hafızasıdır, sahadaki aklıdır, disiplinin taşıyıcısıdır. Ancak ne acıdır ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bel kemiği olan astsubaylar, görev yıllarında olduğu gibi emekliliklerinde de hak ettikleri değeri görememektedirler" ifadelerini kullandı.

EKONOMİK SORUNLAR ANLATILDI

Konuşmasında emekli astsubayların yaşadığı ekonomik sorunlara dikkati çeken Aksoy, "Bugün on binlerce emekli astsubay, açlık sınırının hemen üstünde, yoksulluk sınırının ise çok altında yaşam mücadelesi vermektedir. Ömrünü devlete adamış astsubaylar kira hesabı yapmakta, pazar filesini küçültmekte, ilaç masrafını düşünmektedir. Bu tablo sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmaz. Bu tablo devlet-millet vicdanıyla bağdaşmaz. Bu tablo, yıllarca canını ortaya koymuş astsubaylara reva görülemez. Bizler yıllarca sınır ötesinde konteynerlerde, çadırlarda, üs bölgelerinde yaşadık. Ailemizden ayrı görev yaptık. Dördüncü, beşinci şark görevlerine gittik. Çocuklarımız hiçbir okulu aynı yerde bitiremedi. Terörle mücadelede en ön safta görev aldık. Bu örnekleri yüzlerce çoğaltabiliriz. Pek çoğumuz evinin taşınmasını eşine yaptırdı. Çocuklarını okula yazdırmayı eşine bıraktı. Çocuklarının doğumunu göremedi. Bu örnekleri yüzlerce çoğaltmak mümkündür. Bugün ise kendi emrinde çalışan personelden daha düşük emekli maaşı alan, görevdeki statüsü emeklilikte yok sayılan, hak ettiği tazminatı alamayan, ek göstergede mağdur edilen, yıllardır verilen sözlerin tutulmamasından yorulmuş bir camiaya dönüştürüldük. Buradan açıkça ifade ediyoruz: Bu mücadele yalnızca ekonomik bir mücadele değildir. Statü mücadelesidir. Devletine sadakatle hizmet etmiş insanların onur mücadelesidir" dedi.

"'HAKKINIZ ÖDENMEZ' DEDİLER HAKKIMIZI ÖDEMEDİLER"

Astsubaylara yönelik yıllardır çeşitli vaatlerde bulunulduğunu söyleyen Aksoy, şunları kaydetti:

"Yıllardır astsubaylara ilişkin sayısız söz verildi. 'Görev tazminatı, intibak, özlük hakları, çalışma yapıyoruz, biraz bekleyin, kanun teklifi hazır, torba yasaya girdi, giriyor, girecek' dediler. Dediler, dediler; fakat kendi dediklerini yine kendileri vermediler. Sadece söz verdiler. 'Hakkınız ödenmez' dediler. Gerçekten de bu söyledikleri sözü tuttular; hakkımızı ödemediler. Her seçim döneminde hatırlanan, her kriz döneminde fedakarlığına ihtiyaç duyulan bir camia olduk. 'Fedakarlık yapın, şu seçimi atlatalım' dediler. Ama iş hak teslimine gelince sürekli ertelenen bir camia olduk. Açık açık konuşuyoruz: Emekli astsubayların sabrı istismar edilmemelidir. Bugün burada devletimize değil, adaletsizliğe itiraz ediyoruz. Bugün burada milletimize değil, hak gaspına karşı ses yükseltiyoruz. Çünkü bizler devlet düşmanı değiliz. Ömrünü ay yıldızlı bayrağa adamış astsubaylarız. Ama bilinmelidir ki devletine sadakat göstermiş astsubaylara yıllarca adaletsizlik yapılması, kurumsal aidiyeti zedelemektedir. Buradan siyasi iradeye, ilgili bakanlıklara ve karar vericilere açık çağrımızdır: Astsubayların özlük hakları artık ötelenmemelidir. Verilen sözler tutulmalıdır."

Kaynak: ANKA