İzmir'de 65 yaş üstü vatandaşlar ücretsiz toplu taşımadan memnun

Akaryakıt fiyatlarının artması gerekçesiyle bazı illerde 60 ve 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz yolcu taşımacılığı hizmetinin sona ermesi, vatandaşları üzmüştü. Ankara'da yapılan açıklamada Türkiye geneli halk otobüsü esnafının da ücretsiz yolcu taşımacılığı yapılmayacağının bildirilmesi üzerine İzmir'deki vatandaşlar 65 yaş üstü ücretsiz yolcu taşımacılığının büyük fayda sağladığını, İzmir'de bundan yararlandıklarını ve bu uygulamanın sürmesi gerektiğini açıkladılar.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, Ankara'da yaptığı bir basın açıklamasında, akaryakıt fiyatlarının yükselmesinden dolayı halk otobüsü esnafının zor bir dönemden geçtiğini ifade etti. Kara, önemli değişikliklerin yapılacağını duyurarak, "22 farklı ücretsiz hizmet kalemi üzerinde değişikliklere gidiyoruz. 62-64 yaş arası yolculara ve belirli ücretsiz gruplara hizmet sunmayı durduracağız. Gazi ve şehit aileleri, basın mensupları ve polis, istisna olarak taşınmaya devam edecek. Ancak, 65 yaş üstü yolcuların taşınmasıyla ilgili olarak, 15 Ekim tarihi itibarıyla Türkiye genelinde alınacak kararlara uymaya başlayacağız" açıklamasında bulundu. Açıklamanın ardından diğer illerdeki 60 ve 65 yaş üstü vatandaşlar da tedirgin oldu.

65 yaş üstü ücretsiz ulaşımdan memnun

İzmir'de yaşayan Tahsin Dere (73) adlı vatandaş, "Biz ücretsiz toplu ulaşımdan memnunuz ama demek ki memnun olmayan insanlar var. 65 yaş üstüne ücretsiz toplu ulaşımın devam etmesini istiyoruz. Sağlık problemlerimiz oluyor, sağlık kuruluşlarına gitmek zorunda kalıyoruz. Yeri geliyor sıkılıp gezmek istiyoruz, bir yere gideceğimiz zaman ücretsiz kartımız olmazsa gidemeyeceğiz" dedi. Yurdanur Öktem (80) ise, "Bu hayat pahalılığında emekli ve yaş almış vatandaşlar için ücretsiz toplu ulaşımdan memnunuz. Yol parası deyip geçmemek lazım, alışverişe gidiyor, sağlık kuruluşuna gidiyor insanlar ve sağlık probleminden dolayı rahat yürüyemeyen insanlar var. Onlar için oldukça faydalı oluyor ücretsiz ulaşım kartı" açıklamasında bulundu. - İZMİR