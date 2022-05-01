İzmir'de 1 Mayıs kutlamaları

İZMİR (İHA) - İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları başlıyor. Yüzlerce vatandaş, Gündoğdu Meydanı'nda giriş yaptı.

Ramazan Bayramı'ndan bir gün öncesine denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yurt genelinde olduğu gibi İzmir'de de kutlanıyor. Tertip komitesinin kararına göre kutlamalar, saat 13.00'da Gündoğdu Meydanı'nda başlayacak. Sendikalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, siyasi partiler ve çok sayıda vatandaş, belirlenen noktalarda toplanarak meydana yürüdü. Yüzlerce vatandaş, ellerinde flamalarla polis kontrol noktalarından geçerek alana geldi. Kutlamalar çerçevesinde meydana kurulan sahnede işçiler taleplerini açıklayacak. Saat 14.00'da ise Edip Akbayram konseri düzenlenecek. İzmir'in 1 Mayıs kutlamalarında 3 bin emniyet personeli güvenliği sağlayacak.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım ücretlerinin 1 Mayıs'ta 1 kuruş olacağını duyurdu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel