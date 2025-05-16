İZAZDER'den Bakü'de Ekonomi Buluşması

İzmir Azerbaycan Derneği (İZAZDER), Türkiye ile Azerbaycan iş dünyasını "Bir Millet, İki Ekonomi" vizyonuyla 22-25 Haziran'da Bakü Ticaret ve İş Birliği Buluşması'nda bir araya getirecek.

İZAZDER, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkileri derinleştirecek önemli bir organizasyona daha imza atıyor. 22-25 Haziran 2025 tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek "Bir Millet, İki Ekonomi : Bakü Ticaret ve İş Birliği Buluşması", iki ülkenin girişimcilerini, yatırımcılarını ve ticaret temsilcilerini aynı çatı altında buluşturacak.

'Bir Millet, İki Ekonomi' vizyonu

Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in "Bir Millet, İki Devlet" sözünden ilhamla kurgulanan bu buluşma, kardeşliği ekonomik alana taşıma hedefiyle düzenleniyor. İZAZDER Başkanı Perviz Altay, İzmir'de başlattıkları ekonomik buluşmaların ardından ticaret köprüsünü bu kez Bakü'ye taşımaktan gurur duyduklarını belirterek, "Bir millet, iki devlet anlayışından yola çıkarak, şimdi bir millet, iki ekonomi vizyonunu hayata geçiriyoruz. Amacımız kalıcı iş birlikleri kurmak ve yeni fırsatların önünü açmak" dedi.

Dayanışma, iş birliği, network

"Dayanışma - İş Birliği - Network" temasıyla organize edilen buluşma kapsamında Türk ve Azerbaycanlı iş insanları arasında B2B görüşmeler yapılacak ve sektörel tanıtımlar ile yatırım sunumları gerçekleştirilecek. Etkinlikte enerji, inşaat, tarım, lojistik, sanayi ve savunma sanayii gibi birçok alanda karşılıklı iş birliği olanakları değerlendirilecek. Ayrıca katılımcı heyetin, Azerbaycan'daki kamu kurumları ve ticaret odalarıyla da resmi temaslarda bulunması planlanıyor.

İzmir'den Bakü'ye uzanan ekonomik köprü

Perviz Altay, etkinliğin iki ülke arasındaki dış ticaret hacmine katkı sağlayacağını ve Türk iş dünyasına yeni pazarlar açacağını vurgularken, İzmir'in girişimci ruhunu kardeş coğrafyada somut projelere dönüştürmek istediklerini ifade etti. Başkan Altay, "Bu buluşma, sadece bir iş forumu değil, kardeşliğe dayalı bir ekonomik kalkınma adımıdır" dedi.

Katılım çağrısı: "Fırsatları kaçırmayın"

Etkinliğe katılmak isteyen iş insanları, detaylı bilgiye www.izazder.org.tr adresinden veya +90 546 976 59 36 numaralı iletişim hattından ulaşabiliyor. İZAZDER yetkilileri, katılımcıların hem ticari bağlantılarını güçlendireceğini hem de Azerbaycan'daki yatırım ortamını yerinde görme fırsatı elde edeceğini belirtiyor. - İZMİR