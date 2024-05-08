İstanbul Havalimanı'nda Kargo Uçağı Olayı: Can Kaybı Yok

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları'na ait kargo uçağının gövdesinin üzerine inmesine ilişkin, " İstanbul Havalimanı dünyanın en kapsamlı en nitelikli havalimanlarından biri. Dolayısıyla herhangi bir pistte olan aksaklık, uçuşları etkilemiyor, uçuşlar devam ediyor. Can kaybı yok" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Hasdal'da bulunan AFAD Binası toplantı salonunda 2024 yılı ilk 4 aylık dönemdeki asayiş olaylarının sunumuna katıldı. Vali Davut Gül, Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu eşlik etti.

"Herhangi bir can ve mal kaybı yok. Çok şükür korkulacak bir durum yok"

İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları'na ait kargo uçağının gövde üzerine inmesiyle ilgili konuşan Vali Gül, " İstanbul Havalimanı dünyanın en kapsamlı en nitelikli havalimanlarından biri. Dolayısıyla herhangi bir pistte olan aksaklık, uçuşları etkilemiyor, uçuşlar devam ediyor. Burada da uçağın ön tekerlerinden çıkan arızadan dolayı inişinde ufak bir problem oldu. Herhangi bir can ve mal kaybı yok. Çok şükür korkulacak bir durum yok" dedi.

"Okul müdürümüzün hayatını kaybetmesi ve böyle bir saldırını olması hepimizi çok derinden üzdü"

Eyüpsultan'da okul müdürünün bir öğrenci tarafından öldürülmesiyle ilgili konuşan Vali Gül, "Biraz önce açıkladığımız 4 aylı veriler bize şunu gösteriyor. Suç ve suçluyla kararlı bir mücadeleden bahsettiğimizi ve bunu yaptığımızı gösteriyor. Dünkü hadisede okul müdürümüzün hayatını kaybetmesi ve böyle bir saldırının olması hepimizi çok derinden üzdü. Ama İstanbullular şunu biliyor. İstanbul'da 16 milyon insan yaşıyor. Her gün içimize sinmeyen, vicdanımıza sığmayan birçok suçun işlendiğini görebiliyoruz. Önemli olan o suçların azalması, o suçların faili meçhul kalmaması ve cezalandırılması. 4 aylık rakamlara baktığımızda bu kararlılığı görüyoruz. İstemediğimiz, hiç kimsenin tasvip etmediği olaylarla bundan sonra da karşılaşabiliriz. Ama güvenlik kuvvetlerimiz, devlet millet olarak herkes hem vicdani anlamda hem de hukuki anlamda ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyor" şeklinde konuştu.

"Bu şehirde suç işleyenlerin, işledikleri suçların yanlarına kar kalmadıklarını görüyoruz"

Suç ve suçlularla mücadelenin devam edeceğini söyleyen Vali Gül, "Burada özellikle trafikte buna benzer kamusal alanlarda genelde sosyal medyada paylaşılan ve bizim de etiketlendiğimiz, bakın gördünüz mü? Şu araç kural ihlali yaptı ya da şu silahını gösterdi. Şu suç işledi. Ama 4 aylık rakamların bize gösterdiği; suç işleyenler ile ilgili mutlaka işlem yapıldı. Bu şehirde suç işleyenlerin, işledikleri suçların yanlarına kar kalmadıklarını görüyoruz. Bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL