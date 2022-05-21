İstanbul'da gerçekleştirilen tatbikata Afyonkarahisar AFAD ekibi de katıldı - Haberler

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İstanbul'da gerçekleştirilen tatbikata Afyonkarahisar AFAD ekibi de katıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İstanbul'da gerçekleştirilen tatbikata Afyonkarahisar AFAD ekibi de katıldı

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İstanbul'da gerçekleştirilen Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatına personel ve malzeme desteği sağladı.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ), İstanbul'da gerçekleştirilen Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatına personel ve malzeme desteği sağladı.

İstanbul'da gerçekleştirilen tatbikata Afyonkarahisar AFAD'dan 9 tır barınma malzemesi, 17 personel, 47 kişilik yerel destek ekibi, 4 kurtarma, 1 koordinasyon, 1 haberleşme, 3 lojistik araç ile iki K9 arama köpeğinin gönderildiği belirtildi. Başarılı geçen tatbikata katılan personellerin hafta sonu kente dönecekleri kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Karahisar, İstanbul, AFAD, Yerel, Haberler

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