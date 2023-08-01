İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin resmi açılışı yapıldı

Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin resmi açılış töreni gerçekleştirildi. 100 ülkeden festivale katılan bin 580 kültür ve sanat elçisi tarihi, Mimar Sinan'ın eseri olan Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü üzerinden tüm dünyaya sevgi ve barış mesajı verdi.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Bu çerçevede 100 ülkeden festivale katılan bin 580 kültür ve sanat elçisi tarihi Mimar Sinan'ın eseri olan Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü üzerinden tüm dünyaya sevgi ve barış mesajı verdi. Festival, su-flyboard gösterisi,"Yüzyılın Destanı" gösterisi Mehteran ve Zeybek gösterisi ve ülkelerin geleneksel kostümleri ile gerçekleştirecekleri dans gösterileri eşliğinde görsel bir şölene dönüştü. Festival, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün festival meşalesini yakmasıyla coşkuyla devam etti.

" Uluslararası anlamda açılışı gerçekleştirip festivalin meşalesini yakmış olacağız"

Festivalin resmi açılış töreninde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "24'üncü Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, tarihi Mimar Sinan Köprüsü üzerinden bütün hızıyla devam ediyor. Çünkü bugün 31 Temmuz ve uluslararası açılış bu akşam yapılıyor. Yani aslında işin bir resmi bir de yerel boyutu var. Uluslararası boyutu bu akşam açılıyor. Biraz sonra gölün üzerinde enteresan görüntüler olacak. Daha sonra amfi tiyatroya gireceğiz. 100 ülkenin bayrakları sahneye çıkacak, konuşmalar yapılacak. Uluslararası anlamda açılışı gerçekleştirip festivalin meşalesini yakmış olacağız. Festivalimiz aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlamasının bir parçasıdır. Bu festivalde sadece halk dansları veya heykel yok. Aynı zamanda dünyanın 100 ülkesinden gelen el sanatları atölyesi, workshopları var. Nazif'in düğmeleri, Selanik'ten Türkiye'ye, Türkiye'den Almanya'ya, Almanya'dan tekrar Türkiye'ye hakkında bir roman yazılmış, tenzile Güler'in koleksiyonu inanılmaz bir sergi. 'Düğmeden koleksiyon olur mu, olur' bu yüzden hepinizi bekliyoruz. Gelin görün. Biliyorsunuz ki bizim Okay Temiz hocamız, ritimde dünya sanatçısı. Kendisini bütün dünya tanıdı. Onun sergisi var. Hiçbir yerde göremeyeceğiniz vurgulu saz ve çeşitli enstrümanların bulunduğu bir sergi var. Aynı zamanda gösteri de yapılıyor. Onu izlemenizi isterim" dedi. - İSTANBUL