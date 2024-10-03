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İstanbul Açıklarında İki Geminin Çarpışması

İstanbul Açıklarında İki Geminin Çarpışması
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Üsküdar açıklarında, Batum'dan Suudi Arabistan'a giden 'AYED 1' isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a seyreden 'BUNUN ACE' isimli dökme yük gemisi çarpıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olayda sadece maddi hasar meydana geldiğini açıkladı.

Üsküdar açıklarında Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki 'AYED 1' isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a seyreden 180 metre boyundaki 'BUNUN ACE' isimli dökme yük gemisi çarpıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Meydana gelen olayda, gemilerde sadece maddi hasar meydana gelmiş olup olay takip edilmektedir" denildi.

Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki 'AYED-1' isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a seyreden 180 metre boyundaki 'BUNUN ACE' isimli dökme yük gemisi Üsküdar açıklarında çarpıştı.

"Gemiler, Ahırkapı Demir Bölgesi'ne çekilecek"

Kazanın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisinin Üsküdar önlerinde birbirine sürtmesi nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-2, KURTARMA-5 ve MEHMETÇİK Römorkörlerimiz ile KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir. Gemiler, Ahırkapı Demir Bölgesi'ne çekilecektir. Meydana gelen olayda, gemilerde sadece maddi hasar meydana gelmiş olup olay takip edilmektedir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-2, Kurtarma-5 ve Mehmetçik Römorkörleri ile KEGM-4 hızlı tahlisiye botu olay yerine sevk edildi. Gemilerin Ahırkapı Demir Bölgesi'ne çekileceği öğrenildi" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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