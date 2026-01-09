Haberler

İsrail hükümetine ait sosyal medya hesabından İran'daki protestolara destek paylaşımı: 'İran'ın tamamı, İran halkınındır'
İsrail Dışişleri Bakanlığı, İran'daki protestolara destek vererek, 'Kum, Meşhed, Tahran, Dezful İran'ın tamamı İran halkınındır' ifadelerini kullandı. Paylaşımlarda kitlesel gösterilere dair görüntüler ve İran'daki internet kesintisine dair eleştiriler de yer aldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'na ait "IsraelPersian" adlı X hesabından yapılan Farsça paylaşımda İran'daki protestolara destek verilerek, "Kum, Meşhed, Tahran, Dezful İran'ın tamamı İran halkınındır" ifadeleri kullanıldı. Hesabın, kitlesel gösterilere ait birçok görüntüyü yeniden paylaşması da dikkat çekti.

İran'da para biriminin rekor düzeyde değer kaybetmesi nedeniyle 28 Aralık'ta başlayan protestolara, İsrail'den destek geldi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'na ait "IsraelPersian" adlı X hesabından yapılan Farsça paylaşımda, gösterilerin sürdüğü şehirlere atıfta bulunularak, "Kum, Meşhed, Tahran, Dezfulİran'ın tamamı İran halkınındır" ifadeleri kullanıldı. Hesabın, kitlesel gösterilere ait birçok görüntüyü yeniden paylaşması dikkat çekerken, bir diğer gönderide ise, İran'daki internet kesintisine ait bir grafik ile birlikte "İran halkın internet erişimini kesti. Neden?" mesajının yer aldığı görüldü. İsrail basını, İsrail hükümetinin İran'daki protestolara karşı kamuoyu önünde tepkisiz kalma tutumunu değiştirdiği yorumunda bulundu.

Ekonomik kriz protestoları büyümüştü

İran'da para biriminin rekor düzeyde değer kaybetmesi ve hayat pahalılığı nedeniyle 28 Aralık'ta Tahran'da başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayılmıştı. Birçok kentte halk sokağa inerken, yer yer güvenlik güçleri ile protestocular karşı karşıya gelmişti. Son olarak ülke çapında internet kesintisi yaşandığı açıklanmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
