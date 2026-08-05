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Isparta'da Emekliler Geçim Derdini Anlattı: 'Maaş Yetmiyor, Kiraysa Yaşama Şansın Yok'

Isparta'da Emekliler Geçim Derdini Anlattı: 'Maaş Yetmiyor, Kiraysa Yaşama Şansın Yok'
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Isparta'da emekliler, artan hayat pahalılığı ve yüksek kira fiyatları nedeniyle geçinmekte zorlandıklarını belirtti. Ramazan Yılmaz, 27 bin lira emekli maaşına ek olarak karton topladığını ve pazara akşam gittiğini söylerken; Arif Eski, evi kendi olmasa geçinemeyeceğini, kira ödeyenlerin yaşama şansının olmadığını ifade etti. Diğer emekliler de tek maaşla geçinmenin imkânsız olduğunu ve emekli hayatının 'bittiğini' dile getirdi.

Haber : Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Isparta'da hayat şartlarına ilişkin konuşan Ramazan Yılmaz, "Emekliyim, maaşım 27 bin lira. Ufak tefek yan gelir yapıyoruz, karton marton topluyorum, en kötü 30 bin lirayı buluyor. İdare ediyoruz. Pazara akşam saatlerinde gidiyoruz. Allah'tan eğitimde okuyan çoluğumuz çocuğumuz yok" diye konuştu. Emekli Arif Eski ise, "Ev kendimin olunca idare ediyoruz. Aldığımız maaş yetmiyor. Evin kiraysa zaten yaşama şansın yok" diye konuştu.

Isparta'da emekliler, hayat şartlarına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Bir emekli, Isparta'daki kira fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek, "Şu sıra biraz ev bolluğu var. Fiyatlar biraz düştü ama bir yerden tutuyorsun, üç yerden çıkıyor. Allah vatandaşa, fakire, fukaraya sabır versin. Tek maaşla geçinemez. Çocukları çalışıyorsa ancak ek gelirle geçiniyorlar" dedi.

Emekli Osman Korkmaz, geçinmenin zor olduğunu ancak "idare ettiklerini" söyledi ve aylığın kiraya ve pazar alışverişine gittiğini belirtti.

"EVİM OLMASA GEÇİNEMEZDİM"

Kendi evinde oturduğunu belirten Arif Eski ise, "Ev kendimin olunca idare ediyoruz. Aldığımız maaş belli zaten. Yetmiyor. Dışarıda yersen bu maaş yetmez. Evin kiraysa zaten yaşama şansın yok" ifadelerini kullandı.

Ramazan Yılmaz da, "Emekliyim, maaşım 27 bin lira. Ufak tefek yan gelir yapıyoruz, karton marton topluyorum, en kötü 30 bin lirayı buluyor. İdare ediyoruz. Pazara akşam saatlerinde gidiyoruz. Allah'tan eğitimde okuyan çoluğumuz çocuğumuz yok" diye konuştu.

Emekli Mafiz Selçuk ise, "Apartta kalıyorum. Durum vahim. Çoluk çocuğumuz olsa geçinme şansımız yok. Emeklinin hayatı bitmiş" dedi.

İbrahim Altınok da, "Nasıl geçineceksin? Mümkün değil. Yıllarca emek vermiş insanlar var. Asgari ücretle çalışanları ve geçim derdi olan insanları görünce içim acıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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