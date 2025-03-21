İranlı Turistler Nevruz Bayramı İçin Van'da

Haber: İshak Kara

(VAN) - İranlı turistler, Nevruz Bayramı'nı Van'da geçirmek için Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı. Van'a gelen turistler, Van Ticaret ve Sanayi Odası ( Van TSO) yönetimi tarafından çiçek ve hediyelerle karşılandı.

Her yıl olduğu gibi bu sene de İranlı Turistler 15 mart – 5 Nisan tarihlerinde Van'a gelmeye devam ediyorlar. Van TSO yönetimi, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla Van'a gelen İranlı turistleri çiçek ve hediyelerle karşıladı.

Van'da oteller başta olmak üzere, restoranlar, alışveriş merkezleri ve tarihi mekanlarda büyük bir yoğunluk yaşıyor.

İranlı Periya isimli Turist, "Biz İran'dan Van'a gezmeye geldik. Çok güzel çiçeklerle hediyelerle karşılandık. Çok eğleneceğiz. Herkese de tavsiye ederim çıkın çıkın gelin" dedi.

İranlı Tur Rehberi Vahit ise, "İranlıyım. Van'da gezi alışveriş yapıyor. Van çok iyi çok güzeldir. Nevruz bayramında çoğu İranlı Van'da geçiriyor" diye konuştu.

"Türkiye'yi çok seviyoruz"

Fernaz Ateşuz ise, "Türkiye'yi çok seviyoruz. Alışveriş yapıp Van gölünü gezeceğiz. Van kedilerini göreceğiz. 6- 7 defadır geliyorum. İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Van tercih ettiğimiz illerdir" şeklinde konuştu.

Nesrin Avşar, "Urmiye'den geliyorum. Hediyeler için çok teşekkür ederim, Türk milleti iyi insanlardır. 3. kez Van'a geliyorum. Alışveriş pazarlarını görmek ve gezmeye geldik tarihi yerlerini gezmek istiyorum. İnsanlarını çok seviyorum hediyeler için ayrıca teşekkürler" diye ifade etti.

"Turistler bizim ekmek teknemiz"

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş şunları söyledi:

"21 Mart Nevruz Bayramında biz de Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak Kapıköy'e geldik. Van'ın ekonomik can damarı ekmek kapısı sınır kapımızda İranlılara hoş geldiniz dedik. Çiçek verdik gül dağıttık. Kaşkol dağıttık çeşitli hediyeler takdim ettik. Biz bunları, güler yüzü göstermek zorundayız. Dolayısıyla bunlar bizim ekmek teknemiz. Bunlara ile güleryüz göstermemiz lazım. Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın shopping festivali var. Alışveriş festivalini onlara anlattık.

"Hedefimiz 1 milyon Turist"

Geçen yıl 720 bin İranlı ilimizi ziyaret etti. Bu sene 1 milyon civarında bekliyoruz. Bu yıl da geçen yıla nazaran geçen yıl bu vakite kadar yaklaşık 101 bin İranlı gelmişti. Bu yıl 120 bin üzerinde İranlı ilimize gelmiş bulunmakta. Dolayısıyla biz bunlara turist değilde misafir gözüyle bakıyoruz. Bunları kesinlikle iyi ağırlamamız lazım. Bizim ve ilimizin buna ihtiyacı var. Ülkemizin buna ihtiyacı var. Dolayısıyla biz güzel geçmesini diliyoruz.