İran-İsrail Gerilimi, Yabancı Turistlerin Türkiye'ye Geçişini Artırdı

İran-İsrail Gerilimi, Yabancı Turistlerin Türkiye'ye Geçişini Artırdı
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İran ile İsrail arasındaki gerilim Türkiye-İran sınırında etkisini göstererek, İran'daki yabancı turistlerin Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye karayoluyla geçiş yapmalarına neden oldu. Güvenli bir ülke olarak Türkiye'yi tercih eden turistlerin sayısında artış yaşandı.

İran-İsrail gerilimi sınır hattında da etkisini gösterdi. Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geçen yabancı turistler, savaş riski nedeniyle karayolunu tercih etti.

İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim, Türkiye-İran sınır hattında da etkisini gösterdi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan yabancı turistlerin sayısında artış yaşandı.

İran'da bulunan çok sayıda yabancı turist, bölgede yaşanabilecek muhtemel çatışma ihtimaline karşı karayolu ile Türkiye'ye geçiş yapmayı tercih etti. Türkiye'ye giriş yapan turistler, bölgede güvenli bir ülke olan Türkiye'yi tercih ettiklerini belirtti.

Sınır hattındaki geçişlerde olağanüstü bir yoğunluk gözlenmezken, normal günlere kıyasla sınırlı düzeyde bir artış yaşandığı bildirildi. Gürbulak Sınır Kapısı'ndan giriş yapan yolcuların işlemleri kontrollü şekilde sürdürülüyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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