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İran medyası: "DMO, Hürmüz'de en az iki ticari gemiyi uyarı ateşi açarak durdurdu"

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İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda en az iki ticari gemiyi uyarı ateşi açarak durdurdu. ABD ile tırmanan gerilim nedeniyle boğaz geçilemez durumda.

İran'ın Tasnim Haber Ajansı'na göre, Devrim Muhafızları Ordusu, en az iki ticari gemiyi Hürmüz Boğazı'nda uyarı ateşi açarak durdurdu.

İran ile ABD arasında tırmanan gerilim, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğini etkilemeye devam ediyor. İran devlet medyası, boğazın hala geçilemez durumda olduğunu bildirdi. Tasnim Haber Ajansı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun son 24 saat içinde boğazda en az iki ticari gemiyi uyarı ateşi açarak durdurduğunu bildirdi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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