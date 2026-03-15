Haberler

İran'ın İsfahan kentindeki fabrikaya füze saldırısı: En az 15 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın İsfahan kentindeki bir fabrikayı hedef alan füze saldırısında en az 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Saldırının ABD ve İsrail tarafından düzenlendiği iddia ediliyor. İsfahan, daha önce de benzer saldırılara maruz kalmıştı.

ABD ve İsrail İran'a yönelik saldırılarını sürüdürüyor. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, ülkenin İsfahan kentindeki bir fabrikanın füze saldırısına uğradığını bildirdi. Isıtıcı ve buzdolabı üreten fabrikada saldırı esnasında çok sayıda işçinin bulunduğu belirtilerek, en az 15 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Saldırının "Düşmanlar Amerika ve Siyonist İsrail" tarafından düzenlendiği vurgulandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İsfahan kentinin yoğun hava saldırılarına uğradığı görüldü.

İsfahan daha önce de hedef olmuştu

İran'ın İsfahan kenti, daha önce de ABD ve İsrail'in çok sayıda saldırısına hedef olmuştu. Saldırılarda, rejime ait askeri hedeflerin yanı sıra, İran'a ait tarihi yapılar ile yabancı ülkelere ait diplomatik misyonlar da zarar görmüştü. - İSFAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta 16. gün! İran 'Netanyahu öldürülecek' dedi, Trump'tan Hark Adası için olay sözler geldi

İran "Netanyahu öldürülecek" dedi, Trump'ın sözleri gündem yarattı
Esenler'de yangın çıkan binada ceset bulundu

Yangın çıkan binaya giren ekipler cesetle karşılaştı
İran, Dubai'deki dev ABD bankasını vurdu

İran, ABD ekonomisinin can damarını Körfez ülkesinde vurdu
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı

ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit

İran, komşusunu tehdit gibi sözlerle uyardı
Çin'de dehşet anları: Aslan 10 yaşındaki kızın bacağını yakaladı

Hayvanat bahçesinde dehşet: Aslanın pençesinden saniyelerle kurtuldu
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek

Trump "Hürmüz Boğazı" için gözünü kararttı: Çok yakında...