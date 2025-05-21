İncirliova'da Avrupa Obezite Günü Etkinliği Düzenlendi

Avrupa Obezite Günü kapsamında Aydın'ın İncirliova ilçesinde farkındalık etkinliği yapıldı. Etkinlikte boy ve kilo endeksi ölçümü yapılıp vatandaşlar bilgilendirildi.

İncirliova İlçe Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde Cumhuriyet Meydanında Avrupa Obezite Günü etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe İncirliova İlçe Emniyet Müdürü Taner Emre, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülay Elçi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İlçe Sağılık Müdürlüğü tarafından meydana stant kuruldu. Öğrencilerin boyu ve kilosu ölçülüp endeksi çıkarıldı. Sağlık görevlileri tarafından, boy kilo endeksi yüksek olan kişilere obezite konusunda bilgiler verilip broşür dağıtıldı.

Obeziteye dikkat çekmek sağlıklı ve hareketli yaşamın önemine dikkat çeken İncirliova İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülay Elçi, "Günlük alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olması durumunda, harcanmayan enerjinin vücutta yağ olarak depolanmakta ve obezite oluşumuna neden olmaktadır. Obezite kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, bazı kanser türleri, solunum sistemi hastalıkları, kas-iskelet sistemi hastalıkları gibi pek çok sağlık problemlerinin oluşmasına zemin hazırlar. Hayat kalitesi ve süresini olumsuz yönde etkiler. Obezitenin en önemli risk faktörleri fiziksel aktivitede azalma ve beslenme alışkanlıklarıdır. Düzenli fiziksel aktivite, kalp sağlığı iyileştirir, stresi azaltır, kilo kontrolüne yardımcı olur ve gerekli yaşam kalitesini arttırır" dedi.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde en az 10 milyon vatandaşa ulaşılması hedeflenen "İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında saha ekibi oluşturduklarını belirten Elçi, boy uzunluğu ve vücut ağırlığı ölçümleri yaparak beden kütle indeksi hesaplaması yapılan bireylere sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirme ve sonuçlarına göre yönlendirme yapılacağını söyledi. Elçi, vatandaşların en yoğun olduğu meydanlarda, Sevgi Yolunda, Pazar yerlerinde, aile sağlık merkezleri ve mahallelerde stantlar kurulacağını belirtti.

Elçi'nin konuşmalarının ardından spor eğitmeni Ceren Özhavutçu eşliğinde protokol ve öğrenciler spor yaptı. Etkinlikte hareketli ve sağlıklı yaşama dikkat çekildi. - AYDIN