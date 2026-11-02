İmbat işçilerinin direnişi 7. günde, Akçul'dan cuma uyarısı geldi

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Osman BEKAR

(MANİSA) - İmbat Madencilik işçilerinin Kırkağaç Çamlığı'nda yağmur altında sürdürdüğü direniş 7'nci gününe girdi. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, işçilerin alacaklarının cuma gününe kadar ödenmemesi halinde Ankara ve Konya'ya giderek çadır kuracaklarını açıkladı. Ege Bölge Şube Başkanı Nazmi Gürleyen ise birkaç gün içinde maaş ödemelerini sağlayacak kaynağa ulaşılmasının beklendiğini duyurdu.

Manisa'nın Soma ilçesinde İmbat Madencilik bünyesinde çalışan işçilerin ödenmeyen maaşları, toplu iş sözleşmesi farkları ve diğer işçilik alacakları için başlattığı direniş, Kırkağaç Çamlığı'nda 7'nci gününde devam ediyor. Soma'dan Ankara'ya yürüyerek seslerini yetkililere duyurmak isteyen ancak yürüyüşleri engellenen madenciler, yağmur altında haklarını almak için bekleyişlerini sürdürüyor.

Direniş alanında açıklama yapan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölge Şube Başkanı Nazmi Gürleyen, işletme genel müdürlüğü tarafından vardiyaya giren işçilere yapılan bilgilendirmede, birkaç gün içerisinde maaş ödemelerini sağlayacak kaynağa ulaşılmasının beklendiğinin ifade edildiğini söyledi.

İşçilerin bugüne kadar birlik ve beraberlik içerisinde mücadele ettiğini belirten Gürleyen, seslerini hem şirket yönetimine hem de devletin yetkili makamlarına duyurduklarını ifade etti. Sonuç almaya her zamankinden daha yakın olduklarını dile getiren Gürleyen, işçilere provokasyonlara ve tahriklere kapılmadan sağduyulu hareket etme çağrısında bulundu.

Maaşların ödenmesinin mücadelenin önemli bir aşaması olduğunu ancak bütün hakların eksiksiz teslim edilmesi gerektiğini vurgulayan Gürleyen, tüm alacaklar karşılanana kadar eylemlerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

A KÇUL'DAN İ MBAT , TKİ VE PANKOBİRLİK' E ÇAĞRI

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul da madencilerin uzun süredir yaşadığı maaş sorunlarına ve ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. İşçilerin yaklaşık bir buçuk yıldır maaşlarını zamanında alamadığını, toplu iş sözleşmesi farklarının ve diğer alacaklarının da bulunduğunu belirten Akçul, yaşanan belirsizliğin işçilerin ailelerini ve çalışma hayatını olumsuz etkilediğini söyledi.

Konuşmasına 1 Ekim'de meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden beş madenciyi anarak başlayan Akçul, daha önce yaptığı açıklamalarda da işçilerin yaşadığı belirsizliğin ve moral bozukluğunun iş güvenliği açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunduğunu hatırlattı.

İşçilerin ev kirası, kredi taksitleri ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını dile getiren Akçul, yaşanan sorunların daha büyük felaketlere yol açmaması için bir an önce çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

Soma'dan Ankara'ya yürüyerek ya da izin verilmesi halinde araçlarla gitmek istediklerini ancak Kırkağaç Çamlığı mevkisinde yollarının kesildiğini belirten Akçul, işçilerin bir haftadır burada beklemek zorunda kaldığını söyledi.

"İ MBAT'IN 1,5 MİLYAR LİRALIK ALACAĞI ÖDENSİN "

Akçul, işçilerin alacaklarının karşılanması için şirket yönetimine, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) yetkililerine ve PANKOBİRLİK yöneticilerine ayrı ayrı çağrıda bulundu.

İlk olarak şirket yönetimine seslenen Akçul, işçilerin alacaklarının ödenmesi için gerekli adımların bir an önce atılmasını istedi. TKİ yetkililerine de çağrıda bulunan Akçul, İmbat ile yapılan kömür tedarik sözleşmesinin feshedilmesinin alacakların tahsilini zorlaştırdığını savundu. Akçul, işçilerin alacaklarının karşılanmasına imkan sağlayacak yeni bir tedarik sözleşmesi yapılmasını önerdi.

Torku'nun ana firması olarak nitelendirdiği PANKOBİRLİK yöneticilerine de seslenen Akçul, İmbat'ın yaklaşık 1,5 milyar liralık kömür alacağının ödenmesini istedi. Söz konusu alacağın tahsil edilmesinin işçilerin maaşlarının ve toplu iş sözleşmesi farklarının ödenmesine katkı sağlayacağını belirten Akçul, şirket yöneticilerini sorumluluk almaya çağırdı.

"C UMA GÜNÜNE KADAR ÖDENMEZSE ANKARA VE KONYA'YA GİDERİZ "

İşçilerin alacaklarının ödenmesi için cuma gününe kadar süre veren Akçul, bu tarihe kadar ödeme yapılmaması halinde yeniden yola çıkacaklarını açıkladı.

Akçul, "Cuma gününe kadar bizim bu alacaklarımız ödenmez ise, ne yapıp yapıp yollara düşeriz. Ankara'ya ulaşırız, Konya'ya ulaşırız" diyerek işçilerin PANKOBİRLİK'in önünde ve Ankara'da çadır kurarak nöbet tutabileceğini söyledi.

Yetkililere son kez çağrıda bulunan Akçul, işçilerin alacaklarının ödenmesi için ellerindeki imkanların seferber edilmesini istedi.

Kırkağaç Çamlığı'ndaki direnişte bir yandan maaş ödemeleri için kaynak bulunabileceği yönündeki beklenti öne çıkarken, diğer yandan sendika yönetimi tüm işçilik alacaklarının karşılanması için çağrılarını sürdürüyor. Madenciler ise maaşları ve diğer hakları ödenene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirtiyor.

Kaynak: ANKA