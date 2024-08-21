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İller Bankası, 179 Projeyle Türkiye Genelinde Hizmete Sundu

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu İller Bankası Genel Müdürlüğü, 2024 yılının 6 ayında Türkiye genelinde, 6 milyar TL tutarındaki 179 projeyi tamamlayarak hizmete sundu. Aynı dönemde deprem bölgesinde 1 milyar 600 milyon lira tutarındaki 24 proje için de kaynak aktarıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu İller Bankası Genel Müdürlüğü, 2024 yılının 6 ayında Türkiye genelinde, 6 milyar TL tutarındaki 179 projeyi tamamlayarak hizmete sundu. Aynı dönemde deprem bölgesinde 1 milyar 600 milyon lira tutarındaki 24 proje için de kaynak aktarıldı.

İller Bankası (İLBANK), proje ve hizmetlerle 81 ilde modern şehirlerin kurulmasına katkı sağlıyor. Yurt içi ve yurt dışı kaynaklarını kullanarak bir yandan yerel yönetimlere destek olan İLBANK, kentsel altyapı, üstyapı ve şehircilik sektörlerinde de önemli yatırımları hayata geçirdi.

İLBANK Genel Müdürü Recep Türk, yatırım bankacılığı sektöründe aktif ve öncü konumda olma hedeflerini sürdüklerini belirterek, "Bankamız, yılın ilk yarısında sermaye ve aktif büyüklüğü açısından güçlü bir performans kaydetmiş, büyüme stratejisinin doğruluğunu ve sürdürülebilirliğini bir kez daha kanıtlamış, işini doğru yöneterek yerel yönetimler için değer üretme yetkinliğini ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

26 milyar liralık 264 proje sürüyor

2024 yılının 6 ayında Türkiye genelinde, 43 atık su, 57 içme suyu, 67 kentsel hizmetler ve 12 üstyapı işi olmak üzere 6 milyar lira tutarındaki 179 projenin hayata kazandırıldığını belirten Türk, 26 milyar liralık 264 projenin ise yapımının sürdüğünü açıkladı.

Türk, deprem bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili de şu bilgileri verdi:

"Afetin ilk anlarından itibaren İLBANK da bu büyük dayanışmanın bir parçası oldu. Bundan sonrada bölgenin normalleşme sürecinde vatandaşlarımızla birlikte olmaya devam edeceğiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un koordinesinde sadece mali yardımla değil, aynı zamanda hayatı yeniden normalleştirmeye yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz. Deprem bölgesinde, yılın ilk 6 ayında 13 atık su, 10 içme suyu ve 1 üstyapı olmak üzere 1,6 milyar liralık tutarındaki 24 projemizi tamamladık. Depremden önce uygulamaya başlayan uluslararası finans paketleri çerçevesinde 2024 yılı içerisinde deprem bölgesinde; 45 milyon Euro büyüklüğünde 17 iş tamamlanmıştır, 398 milyon Euro büyüklüğünde 25 projemiz ise devam ediyor. Yerel yönetimlere hibe olarak kullandırılacak olan uluslararası deprem finansmanı ile de 1,8 milyar Euro büyüklüğünde 114 projemiz için çalışmalarımız devam ediyor." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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