İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde İşçi Sendikası Protestosu

İstanbul Başakşehir'deki İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde basın açıklaması yapan Öz İplik İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Erkan, Akort firması işçilerinin anayasal haklarını kullanarak sendikaya üye olduklarını, işverenin ise bu duruma baskı ve işten çıkarma ile karşılık verdiğini belirtti.

Öz İplik İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Erkan, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde Akort firması işçileri adına basın açıklaması yaptı. 4 işçinin işten çıkarılmasına tepki gösteren Erkan, işçilerin anayasal haklarını kullanarak sendikaya üye olduklarını, işverenin bu duruma baskı ve işten çıkarma ile karşılık verdiğini belirtti.

"Gelin diyalogla bu işi sonuçlandıralım"

Basın açıklamasında konuşan Erkan, "Bugün Akort işçilerinin sendikalaşma mücadelesi için İstanbul'dayız. Akort işvereninin sendikayı yok sayan tavrını protesto etmek için buradayız. Sendikaya üye olmak anayasal haktır. Sendikalaşmayı engellemek suçtur. İşçiler, burada sendikamıza üye olarak anayasal hakkını kullandı. Maalesef çağrımız yanıtsız kaldı. Biz burada yetki aldık. Bakanlıkça bize yetki verildi. Bu neyin hırsı ve kinidir ki, yetkiye itiraz edildi. Bir kez daha işverene sesleniyoruz; işvereni sağduyuya davet ediyoruz. Yetkiye itirazını geri çekmesini istiyoruz. Bugün birbirimize her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Gelin diyalogla bu işi sonuçlandıralım. Mağduriyetleri giderelim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL