IKBY: "Saldırılar nedeniyle üretim tamamen durdu ve ihraç edilecek petrol kalmadı"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Irak Petrol Bakanlığı'nın Ceyhan Limanı üzerinden günlük 300 bin varil petrol ihraç etme teklifini reddetti. Bakanlık, saldırılar nedeniyle üretimin durduğunu ve ekonomik ablukanın ticari hayatı felç ettiğini açıkladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Irak Petrol Bakanlığı'nın ülkenin güney sahalarındaki üretim kaybını telafi etmek için Ceyhan Limanı üzerinden günlük 300 bin varil petrol ihraç etme teklifini reddederek, "Saldırılar nedeniyle üretim tamamen durdu ve ihraç edilecek petrol kalmadı" dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Irak Petrol Bakanlığı'nın ülkenin güney sahalarındaki üretim kaybını telafi etmek için Ceyhan Limanı üzerinden günlük 300 bin varil petrol ihraç etme teklifini reddetti. IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Federal Petrol Bakanlığı, sorunun gerçek boyutlarını kasten görmezden gelmekte ve gerçekleri çarpıtarak Erbil'e asılsız suçlamalar yöneltmektedir" denildi.

Bakanlık, Irak yönetiminin ocak ayının başından bu yana "ASYCUDA" gümrük sistemini bahane ederek bölgeye "boğucu bir ekonomik abluka" uyguladığını ve bu durumun tüccarların dövize erişimini engellediği için ticari hayatı felç ettiği ifade edildi. Bölgedeki petrol sahaları ve rafinerilerin "yasa dışı milis gruplar" tarafından hedef alındığı belirtilen açıklamada, "Saldırılar nedeniyle üretim tamamen durdu ve ihraç edilecek petrol kalmadı. Bağdat hükümeti bu saldırıları engellemek için parmağını bile kıpırdatmıyor. Üstelik bu saldırıları gerçekleştiren bazı unsurlar, maaşlarını ve silahlarını bizzat Bağdat'tan alıyor" denildi.

IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı, petrol krizini çözmek için defalarca diyalog çağrısı yaptıklarını ancak Bağdat'ın yapıcı bir adım atmadığını belirterek, teknik ekiplerin mevcut anlaşmazlıkları çözmek ve ulusal çıkarlar doğrultusunda hızlı bir çözüme ulaşmak için acil müzakerelere hazır olduğunu yineledi. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı

Sadece İsrail'in elinde var, İran'ı ilk kez bunlarla vuracaklar
Laricani: 11 Eylül'e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar

Bu iddia gerçekleşirse vay dünyanın haline
Vahim iddia: İsrail, İran'a nükleer silah kullanmayı düşünüyor

Hem İran hem de dünya için kabus olur! İşte İsrail'in korkunç planı
İsrailli uzman: İran'ın misket bombası taşıyan füzeleri İsrail'e ciddi zarar verdi

Resmen itiraf ettiler! İran'ı silahı başlarına bela oldu
Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu için soruşturma iddiasına yanıt

Taraftarı korkutan iddia ile ilgili yeni gelişme
68 yıllık rekabette puan farkı kapanıyor! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geçmek üzere

68 yıllık rekabette fark kapanıyor: Fenerbahçe'yi yakalıyorlar
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha